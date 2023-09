Berliner Mordprozess um getöteten Taxifahrer Staatsanwaltschaft fordert 14 Jahre Haft und Unterbringung in Psychiatrie

Im Prozess zur tödlichen Messerattacke auf einen Taxifahrer im Berliner Grunewald hat die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung wegen Mordes gefordert. Der Angeklagte habe das arg- und wehrlose Opfer am 6. April aus Habgier ermordet, sagte Staatsanwalt Sebastian Warneck am Freitag vor dem Landgericht Berlin. Er ging davon aus, dass der 24-Jährige zur Tatzeit wegen einer schizophrenen Erkrankung vermindert schuldfähig war und beantragte eine Haftstrafe von 14 Jahren.

Zugleich forderte der Staatsanwalt, den 24-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Der Angeklagte stelle eine Gefahr dar, erklärte der Jurist und verwies auf das Ergebnis eines psychiatrischen Gutachtens.

Ein Anwalt der Angehörigen, die im Prozess als Nebenkläger auftraten, forderte eine lebenslange Freiheitsstrafe. Die ältere Schwester des Opfers wandte sich mit emotionalen Worten an das Gericht: „Es ist eine furchtbare, hinterhältige Tat. Wir wünschen uns Gerechtigkeit.“ Ein Urteil sollte noch am Freitag gesprochen werden.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte dem Taxifahrer vor rund fünf Monaten im Berliner Grunewald von hinten einen Stich in den Hals versetzt, um letztlich zehn Euro zu erbeuten. Der attackierte zweifache 49 Jahre alte Vater starb wenig später in einem Krankenhaus.

Der 24-Jährige war noch am Tattag in Schleswig-Holstein gefasst worden. Gegen ihn lag auch ein Haftbefehl aus Belgien vor. Dort soll er zwei Tage vor der Tat in Berlin seine 53-jährige Freundin getötet haben. In einer polizeilichen Vernehmung hatte der Angeklagte die Tötung des Taxifahrers gestanden. (dpa)