Die BVG sortiert sich neu – was vielen Fahrgästen nützt und anderen Kummer macht. Wieder andere sollten wegen bevorstehender Änderungen die Augen offen halten. Ein Überblick.

U-BAHN

Schlechte Zeiten für die Nutzer der U 1. Die Linie wird ab Dienstag, dem 10. April für knapp vier Wochen wegen Bauarbeiten am Viadukt unterbrochen. Bis 6. Mai fahren zwischen Schlesischem und Halleschem Tor Ersatzbusse. Nach Auskunft der BVG sollen Skalitzer und Gitschiner Straße dafür Busspuren erhalten, aber die Erfahrung mit den Bauarbeiten auf derselben Strecke im vergangenen Jahr hat gezeigt, dass großräumige Alternativen, also andere U-Bahn-Linien oder S-Bahn, oft sinnvoller sein dürften.

Die aktuelle Sperrung ist nicht die letzte: Im zweiten Halbjahr und 2019 soll die U 1 jeweils noch einmal unterbrochen werden. Die Alternative wäre laut BVG eine dreijährige Vollsperrung der Strecke gewesen.

Ab 7. Mai fährt auf der Hochbahnstrecke durch Kreuzberg außer der U 1 auch die U 3, die dann Zehlendorf (Krumme Lanke) mit Friedrichshain verbindet. Bisher endet die U 3 von Westen am Nollendorfplatz. Von der Verlängerung sollen vor allem FU-Studierende profitieren.

Gute Nachrichten gibt es von anderen U-Bahnlinien: Die U 5 fährt ab Montag nach drei Monaten Baubetrieb wieder auf der kompletten Strecke zwischen Hönow und Alexanderplatz. Neu ist, dass die Züge am Alex von dem Bahnsteig zurückfahren, an dem sie zuvor angekommen sind – also im Hauptverkehr abwechselnd auf der linken und rechten Bahnsteigseite. Hintergrund dieser Neuerung ist, dass wegen der in Bau befindlichen U 5-Verlängerung die sogenannte Kehranlage hinter dem Bahnhof nicht mehr zum Gleiswechsel genutzt werden kann.

Auch die Fahrgäste der U 7 können ab Montag wieder durchfahren: Die Bauarbeiten zwischen Hermannplatz und Möckernbrücke werden planmäßig beendet.

S-BAHN

Auch die Bahn ist pünktlich, wie ein Sprecher versichert: Ab Montagfrüh fährt die Ringbahn wieder durch; die Strecke zwischen Hermannstraße und Südkreuz ist wieder frei. So fahren auch S 45, S 46 und S 47 wieder auf den üblichen Strecken zwischen Schönefeld, Königs Wusterhausen, Spindlersfeld und dem Südring. Weitere gravierende Streckensperrungen stehen aktuell nicht an, wenn man von abendlichen Unterbrechungen zwischen Neukölln, Treptower Park und Baumschulenweg sowie zwischen Westkreuz und Olympiastadion absieht.

BUS

Von Sonntag an verstärkt die BVG – wie vom Senat bestellt – 13 Buslinien. Im Märkischen Viertel bekommt der 222er einen zusätzlichen Streckenast: Werktags 6-9 und 13-20 Uhr fährt jeder zweite Bus ab Zabel-Krüger-Damm über die Quickborner Straße zur neuen Endhaltestelle an der Märkischen Zeile. Dichtere Takte und/oder längere Angebotszeiten gibt es auf den Linien 112, 114, 123, 133, 171, 179, 179, 181, 237, 247, 296 und X 69.

STRASSENBAHN

Wegen Gleisbauarbeiten werden mehrere Straßenbahnlinien von Montag bis zum 30. April um den Alex herumgeleitet, statt wie sonst über den Platz zu fahren. M 4, M 5 und M 6 fahren ab Mollstraße / Otto-Braun-Straße (die Haltestelle dort entfällt) über die Karl-Liebknecht-Straße zum Hackeschen Markt beziehungsweise zum Hauptbahnhof.

Mehr zum Thema Strecke und Verkehr Die wichtigsten Infos zum Berliner Halbmarathon am Sonntag

Ebenfalls vom 9. bis 30. April wird der Sterndamm am Bahnhof Schöneweide wieder gesperrt. Die Tramlinien M 17, 21, 37, 60 und 67 werden ebenso wie der 165er teils umgeleitet. Zwischen Bahnhof Schöneweide und Wilhelminenhof- / Edisonstr. fahren Busse.