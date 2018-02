Sie wollen nur spielen: Im Sommer beehren die Rolling Stones mal wieder Berlin und werden am 22. Juni nun im Olympiastadion spielen - wie im kommenden Sommer auch Guns 'N Roses, Helene Fischer und Ed Sheeran.

Der Auftritt gehört zum zweiten Teil der "No Filter"-Tour, die im vergangenen September vor mehr als 82.000 Fans in Hamburg gestartet war. Neben Evergreens mit Mitgröhl-Garantie erwartet die Fans auch eine "spektakuläre Produktion mit gigantischen LED-Leinwänden", so der Veranstalter.

Wie komme ich an Karten?

Der Kartenvorverkauf für die beiden deutschen Konzerte - am 30. Juni spielen die Stones in Stuttgart - startet am 28. Februar um 10 Uhr mit einem Vorverkauf über www.eventim.de, ab 2. März gibt's die Tickets dann regulär an den Konzertkassen.