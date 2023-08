Berliner Polizei bittet um Hinweise Radfahrer stößt Senioren um – Zustand von verletztem 74-Jährigen weiter kritisch

Im Fall eines schwer verletzten 74-Jährigen in Moabit bittet die Berliner Polizei nun öffentlich um Hinweise von Zeugen. Der Mann war laut einer früheren Mitteilung der Polizei am Donnerstag, 3. August, gegen 22 Uhr mit seiner Lebensgefährtin auf der Bredowstraße unterwegs, als ihm zwischen Bugenhagenstraße und Wiclefstraße auf dem Gehweg ein Radfahrer ohne Licht entgegengekommen sein soll.

Daraufhin gerieten der 74-Jährige und der unbekannte Radfahrer in einen Streit. Dabei soll der Radfahrer den Senioren mit beiden Händen geschubst haben, wodurch dieser stürzte und sich schwerste Verletzungen am Kopf zuzog. Der Mann muss auch Tage später noch intensivmedizinisch im Krankenhaus behandelt werden. Sein Zustand sei weiterhin kritisch, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Radfahrer entfernte sich demnach – ohne dem verletzten Mann zu helfen – mit seinem Fahrrad in Richtung Bredowstraße/Wiclefstraße.

Die Ermittler fragen nun, wer zum Tatzeitpunkt vor Ort war und Hinweise zum Tathergang geben kann. Auch Zeugen, die Angaben zu den Beteiligten machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gesucht.

Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei der Direktion 2 in der Perleberger Straße 61a in 10559 Berlin-Mitte unter den Telefonnummern 030-4664273130 oder 030-4664273110 und außerhalb der Bürozeiten unter 030-4664271100 melden. Auch per E-Mail an Dir2K31@polizei.berlin.de, über die Internetwache und bei jeder anderen Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden. (Tsp)