Berliner Polizei bittet um Mithilfe 15-Jährige aus Kreuzberg wird vermisst

Die Berliner Polizei bittet die Bürger um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 15-Jährigen. Akila Rakhi von Brandt aus Berlin-Kreuzberg verließ zuletzt am vergangenen Sonntag, den 23. April, gegen 17 Uhr ihre Wohnanschrift.

Laut Polizeiangaben ist anzunehmen, dass sie in Begleitung eines 28-jährigen Mannes mit kräftigerer Statur ist, da beide zusammen zuletzt am 24. April gegen 23.40 Uhr in Berlin-Reinickendorf gesehen wurden.

Die Jugendliche ist etwa 1,50 bis 1,60 Meter groß. Sie trug zuletzt eine hellbraune Jacke, einen dunkelgrauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose und blaue Turnschuhe mit gelben Schnürsenkeln. Außerdem hatte sie eine lachsfarbene Umhängetasche mit orangefarbener Oberseite sowie einen hellbeigen Beutel dabei.

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 unter den Telefonnummern (030) 4664-573300 (während der Bürodienstzeiten) bzw. (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail unter Dir5K33@polizei.berlin.de oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.