Berliner Polizei bittet um Mithilfe 22-jähriger TikTok-Star seit Neujahr vermisst

Mit der Veröffentlichung eines Fotos erhofft sich die Polizei Berlin Hinweise zum Verbleib eines 22-Jährigen, der seit Montag vermisst wird. Der junge Mann mit dem Namen Julian Jobst dürfte einigen bekannt sein: Auf Tiktok hat er über 99.000 Follower.

Laut Polizeiangaben verließ Jobst am Montag ein Hotel in Charlottenburg in unbekannte Richtung. Er soll sich – laut eigenen Angaben über seinen Social-Media-Account – in einer psychischen Ausnahmesituation befinden.

Jobst wirkt wie 19 bis 20 Jahre alt, ist etwa 175 Zentimeter groß, hat braune Augen, ein markantes Gesicht und eine große Nase.

Die Vermisstenstelle fragt:

Wer hat den Mann seither gesehen?

Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort des Mannes machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zu seinem Aufenthalt geben?



Hinweise nimmt die Polizeidirektion 5 (City) in 10965 Berlin-Kreuzberg in der Friesenstraße 16 unter der Telefonnummer (030) 4664-573430, per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an (030) 4664 571100 bzw. per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache der Polizei Berlin. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.