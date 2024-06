Berliner Polizei bittet um Mithilfe Senior mit Demenz nach Aufenthalt in Reinickendorfer Klinik vermisst

Die Vermisstenstelle der Berliner Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Wen-Wang Huang. Der 72-Jährige verließ nach Polizeiangaben am 11. Juni 2024 auf eigenen Wunsch das Vivantes Humboldt-Klinikum in Reinickendorf.

Seitdem wurde er weder an seiner Wohnanschrift in der Flatowallee in Westend gesehen, noch nahm er seine Termine im Klinikum wahr. Wie die Polizei mitteilte, könnte er sich aufgrund einer beginnenden Demenz in einem hilflosen Zustand befinden.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: circa 163 cm groß, schlanke Statur

schwarze, kurze Haare

asiatisches Aussehen

Brillenträger

Altersflecken im Gesicht Die Berliner Polizei fragt: Wer hat Herrn Huang seit dem 11. Juni 2024 gesehen?

Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten können Hinweise an jede Polizeidienststelle oder die Internetwache gerichtet werden. Bei Notfällen ist selbstverständlich der polizeiliche Notruf unter der Telefonnummer 110 erreichbar. (Tsp)