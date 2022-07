Mit der Veröffentlichung von Fotos und einem Phantombild fahndet die Berliner Polizei derzeit nach einem mutmaßlichen Gewalttäter. Der Gesuchte soll im Mai in Berlin-Johannisthal eine gefährliche Körperverletzung begangen haben, wie die Polizei jetzt mitteilte.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Den Angaben nach geriet der Unbekannte am 10. Mai 2022 gegen 0.40 Uhr im Bereich Sterndamm/Südostallee/Groß-Berliner-Damm mit einem 27-Jährigen in Streit.

Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung habe der Tatverdächtige mehrfach mit einem Messer auf den 27-Jährigen eingestochen. Dabei sei der 27-Jährige schwer verletzt worden, er musste notoperiert werden.

Das Messer habe sich der Gesuchte zuvor von seiner Begleiterin geben lassen.

Der Angreifer wird als etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und sportlich beschrieben. Er sei zwischen 20 und 25 Jahre alt, habe einen Drei-Tage-Bart und schwarze lockige Haare sowie ein Nasenpiercing getragen. Bekleidet war er mit einer grünen Jacke mit Fellkragen, dunkler Hose und weißen Schuhen.

Der Angreifer wird als etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und sportlich beschrieben. Foto: Polizei Berlin

Der Gesuchte war mit einer grünen Jacke mit Fellkragen, dunkler Hose und weißen Schuhen bekleidet. Foto: Polizei Berlin

Die Begleiterin des Tatverdächtigen wird als etwa 20 bis 22 Jahre alt, zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß und korpulent beschrieben. Sie habe nackenlange, schwarze, glatte Haare und habe Deutsch gesprochen. Die Frau war mit einer schwarzen Hose und einer hellen Jacke bekleidet und trug eine weiße Handtasche bei sich.

Mehr zum Thema Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg 17-Jähriger flüchtet mit Papas Auto vor Polizei

Hinweise zu Identität und Aufenthaltsort des Mannes und seiner Begleiterin sowie weitere sachdienliche Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) an der Bulgarischen Straße 55 in 12435 Berlin-Plänterwald unter der Rufnummer 030-4664373100 entgegen. Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden. (Tsp)