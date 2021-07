Nach den Schüssen auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Berlin-Wedding arbeitet die Polizei an der Aufklärung. Ein Tatverdächtiger war am Freitagabend in der Nähe des Tatortes festgenommen worden.

Die Hintergründe der Attacke werden noch ermittelt. Außer den Schüssen habe es auch Messerstiche gegeben, sagte ein Polizeisprecher kurz nach der Tat. Laut Feuerwehr wurden vier Menschen verletzt - drei Männer und eine Frau. Sie seien vor Ort medizinisch behandelt und danach ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Polizei und Feuerwehr rückten zu einem Großeinsatz aus. In einem Parkhaus an dem Baumarkt gab es am Abend eine Festnahme. Die Tat ereignete sich gegen 18 Uhr am Kapweg, unweit des Kurt-Schumacher-Platzes an der Grenze zu Reinickendorf.

Es habe sich um einen gezielten Angriff gegen ein bestimmtes Opfer gehandelt, sagte der Polizeisprecher. „Das heißt, es bestand eine Vorbeziehung. Inwieweit die sich gestaltet hat, ist Bestandteil der Ermittlungen.“ Die Tat habe sich durch ein großes Gewaltpotenzial ausgezeichnet. Wie viele Schüsse gefallen seien, sei noch unklar.

Der oder die Täter seien vom Gelände gefahren und sollen dabei mit ihrem Fahrzeug noch eine weitere Person berührt haben, sagte der Polizeisprecher. Sie sei aber anscheinend nicht verletzt worden, zumindest habe sie sich nicht in ärztliche Behandlung begeben.

Zusammenhang mit arabischstämmigen Großfamilien wird überprüft

Die Polizei fahndet im Stadtgebiet nach dem Wagen, mit dem der oder die Täter geflüchtet sein sollen. Zudem fährt sie verstärkt in Teilen der Stadt Streife. „Wir schauen auch, ob wir einen Halter ermitteln können“, so der Sprecher.

Polizisten mit Maschinenpistolen suchten auf dem Gelände des Baumarktes nach Verdächtigen. Foto: Paul Zinken/dpa

Nach dpa-Informationen wird ein Zusammenhang mit arabischstämmigen Großfamilien überprüft. Die "B.Z." berichtet, einige der Kontrahenten sollen aus Clan-Familien stammen.

Der Tatort war am Abend abgesperrt. Die Polizei war mit der Tatortrekonstruktion und Spurensicherung beschäftigt - und befragte eine Reihe von Augenzeugen nach ihren Beobachtungen.

Der Tatverdächtige, der schließlich festgenommen wurde, habe zu einer Gruppe von Zeugen gehört, die befragt wurden. „Was wir wissen, ist, dass der junge Mann einer der handelnden Täter gewesen sein soll“, sagte der Polizeisprecher. Zwei weitere Männer, die zu der Gruppe gehörten, haben nach Angaben des Sprechers den Status von Zeugen.

In der Vergangenheit kam es in Wedding mehrmals zu Schießereien, zuletzt erst im vergangenen Monat. (dpa,Tsp)