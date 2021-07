Für die seit Montag laufenden Schwerpunktkontrollen rund um Verstöße gegen und von Radfahrenden hat die Polizei eine Zwischenbilanz gezogen: Mehr als 300 Verkehrsteilnehmende seien von den Beamten angesprochen worden, 171 Personen hätten demnach eine Ordnungswidrigkeit begangen.

Darunter fielen etwa fehlerhaftes Abbiegen – eine Hauptursache für Unfälle mit Radfahrenden – und das Überfahren von roter Ampeln. Wie Frank Schattling, Leiter des Fachstabs Verkehr bei der Berliner Polizei, gegenüber dem rbb äußerte, ignorierten Radfahrer:innen häufig rote Ampeln.

Tagesspiegel Background Verkehr & Smart Mobility E-Mobilität, Verkehrspolitik und die Mobilität der Zukunft: Das Briefing zu Verkehr und Smart Mobility. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Laut Polizei ist zehn Personen die Weiterfahrt untersagt worden, weil an ihren Fahrzeugen technische Mängel festgestellt worden wären oder weil die Betroffenen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss waren. Kontrolliert wurde bisher unter anderem an den Kreuzungen Torstraße/Chausseestraße am Oranienburger Tor, Unter den Linden/Wilhelmstraße und Otto-Braun-Straße/Mollstraße und am Hermannplatz. Meistens wurden Autofahrer:innen und Radfahrende angehalten.

Mehr zum Thema Verstöße von und gegen Radfahrer im Visier Berliner Polizei kontrolliert diese Woche verstärkt den Radverkehr

Noch bis Sonntag, 1. August, sollen die Schwerpunktkontrollen der Polizei fortgesetzt werden.