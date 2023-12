Berliner Polizei sucht mit Foto 13-Jährige aus Berlin-Spandau vermisst

Mithilfe eines Fotos sucht die Berliner Polizei nach einem Kind aus Spandau. Die 13-Jährige Luna Quitter gilt seit dem frühen Dienstagmorgen als vermisst. Das Mädchen soll sich laut Polizei in einer psychischen Ausnahmesituation befinden und kein Handy mit sich haben.

Das Mädchen wirkt laut Polizei wie 13 bis 15 Jahre alt, ist etwa 160 cm groß und hat braune Augen. Sie hat schulterlange, dunkelbraune und wellige Haare, die vorne zu Zöpfen geflochten sind. Sie trug zuletzt eine blaue Steppjacke, eine hellbraune Pudelmütze, eine dunkle Hose und vermutlich einen pinkfarbenen Rucksack.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen: Wer hat das Mädchen seither gesehen?

Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort des Kindes machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt geben?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts 124 in 10787 Berlin-Tiergarten in der Keithstraße 30 unter der Telefonnummer (030) 4664-912444, per E-Mail an LKA124 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Außerhalb der Bürodienstzeiten kann jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegennehmen, außerdem steht dafür die Internetwache der Polizei Berlin zur Verfügung. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, bittet die Polizei, den Notruf unter der Telefonnummer 110 zu verständigen. (Tsp)