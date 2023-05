Berliner Polizei sucht mit Foto 13-jährige Emily Sonnenschein aus Spandau vermisst

Die Berliner Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 13-jährigen Mädchen. Emily Sonnenschein hat am Mittwoch um 23.25 Uhr die elterliche Wohnung in Spandau verlassen und ist seitdem nicht zurückgekehrt.

Das Mädchen wird wie folgt beschrieben: Emily ist 1,72 Meter groß, wiegt etwa 60 kg und hat blau-grüne Augen. Ihr Haar ist rückenlang, blondiert und leicht orange gefärbt, meist nach hinten gebunden. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie weiße Nike-Turnschuhe und eine kurze, silberfarbene Kette mit einem blauen Stein.

Die Polizei hat ein Foto des Mädchens veröffentlicht und bittet jeden, der das Mädchen seit dem 17. Mai gesehen hat oder Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, sich bei der Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Rufnummer 030/4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de zu melden.

Außerhalb der Bürodienstzeiten können Hinweise auch bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache abgegeben werden. In Notfällen wird dringend die Kontaktaufnahme über den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110 empfohlen. (Tsp)