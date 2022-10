Berliner Polizei sucht nach Angreifer Frau in U6 rassistisch beleidigt und geschlagen

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Berliner Polizei nach einem Mann, der vor eineinhalb Jahren in einer U-Bahn eine Frau rassistisch beleidigt und sie geschlagen haben soll.

Die Tat ereignete sich bereits am 23. März 2021 in einem Zug der U-Bahnlinie 6 in Fahrtrichtung Alt-Tegel zwischen den Bahnhöfen Leopoldplatz und Kurt-Schumacher-Platz. Zwischen 20.45 Uhr und 21.05 Uhr soll der Mann eine Frau angegriffen haben. Laut Polizei beleidigte er sie zunächst rassistisch und schlug ihr dann mit der Faust zweimal ins Gesicht.

Auch mit diesem Bild sucht die Polizei nach einem Mann, der eine Frau in der U6 angegriffen haben soll. © Polizei Berlin

Anschließend flüchtete er. Weitere Angaben zur Tat und zum Opfer machte die Behörde nicht. Am Freitag veröffentlichte sie nun Bilder einer Überwachungskamera, die den mutmaßlichen Täter zeigen sollen.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt, wer den Mann kennt und Angaben zu seiner Identität sowie seinem Aufenthaltsort machen kann. Zudem will die Behörde wissen, wer die Tat beobachtet hat und sonstige Hinweise dazu geben kann.

Hinweise nehmen das Landeskriminalamt im Bayernring 44, in 12101 Berlin-Tempelhof, unter der Telefonnummer (030) 4664–953311 sowie per E-Mail LKA533@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

