Berliner Polizei sucht tatverdächtige Person 55-Jährige in U-Bahnhof zu Boden gestoßen und getreten

Nach einem Angriff auf eine 55-jährige Frau am U-Bahnhof Alt-Mariendorf im Januar 2024 fahndet die Berliner Polizei nun öffentlich nach dem oder der Tatverdächtigen. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, soll die unbekannte Person ihr Opfer am Sonntag, dem 28. Januar 2024, gegen 09:30 Uhr zu Boden gestoßen haben, als die Frau gerade in den bereitstehenden U-Bahn-Waggon einsteigen wollte.

Im Anschluss soll der oder die Tatverdächtige die am Boden Liegende durch Schläge und Tritte verletzt haben. Mehrere Zeugen sollen das Tatgeschehen beobachtet haben.

Berliner Polizei fragt nach Hinweisen Die gesuchte Person wird wie folgt beschrieben: circa 170 bis 185 cm groß

ungefähr 20 bis 40 Jahre alt

schlanke Statur

bekleidet mit einer auffälligen türkisfarbenen Kapuzenjacke mit weißem Logo auf Brusthöhe, weißen Turnschuhen und dunkler Hose Die Ermittler und Ermittlerinnen fragen: Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zu ihrer Identität und/oder ihrem Aufenthaltsort machen?

Wer hat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Berlin-Lankwitz unter der Rufnummer (030) 4664-473112 (außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-471012), per E-Mail oder über die Internetwache der Berliner Polizei, sowie auch an jeder anderen Dienststelle entgegen. (Tsp)