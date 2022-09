In einem ungewöhnlichen Vermisstenfall bittet die Berliner Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Mit Fotos sucht sie nach einem Jungen aus Hellersdorf, der am Montagmorgen unbemerkt aus einer Arztpraxis verschwunden ist.

Auch mit diesem Bild sucht die Polizei nach dem kleinen Elias. Foto: Polizei Berlin

Wie das Landeskriminalamt am Nachmittag mitteilte, wird der vierjährige Elias seit 10.32 Uhr am Montag vermisst. Er befand sich zuvor mit seinem Vater in der Praxis im Teterower Ring 48.

Als der Vater dort einen Arzttermin wahrnahm, verließ der kleine Junge die Arztpraxis und wurde seitdem nicht mehr gesehen. [Mehr Polizeimeldungen aus Berlin lesen Sie in unserem Blaulicht-Blog.]

Elias ist ungefähr 118 cm bis 122 cm groß, hat eine schlanke Statur und schwarze krause Haare. Er war zum Zeitpunkt seines Verschwindens mit einer roten Jacke, einer gelben Hose und roten Schuhen bekleidet.

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444, per E-Mail an lka124Hinweise@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)