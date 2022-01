Unlängst gab es im Tagesspiegel eine Geschichte zu lesen, die einmal mehr an der Vernunft so manchen Ordnungshüters zweifeln lässt. Der Vorfall lässt sich kurz zusammenfassen. Unabhängig voneinander berichteten zwei Mütter, die ihre Kinder auf ihrem Weg zur Grundschule am Kollwitzplatz in Prenzlauer Berg mit dem Fahrrad auf dem Gehweg begleitet hatten, dass sie bei einer Polizeikontrolle zur Kasse gebeten worden seien. 55 Euro sollten sie als Strafe dafür zahlen, dass sie nicht hinter, sondern vor ihren Kindern gefahren seien.

Der Vorwurf: Schließlich hätten sie so ihre Aufsichtspflicht nicht erfüllen können. Das Ticket bekamen sie für die „verbotswidrige“ Nutzung des Gehwegs. Dabei ist es Begleitpersonen von radelnden Kindern "bis zum vollendeten achten Lebensjahr" erlaubt, auf dem Gehweg zu fahren.

Es ging also einzig und allein darum, dass die beiden Mamas vor und nicht hinter ihren Kindern fuhren. Den Vorwurf der Polizei, dass sie zu weit weg von den Kindern gewesen sein, bestreiten beide Mütter.

Nun würde ich zwar auch sagen, dass es tatsächlich sicherer sei, hinter den Kindern zu fahren. Nur so kann man sie im Blick behalten und riskiert nicht, dass sie sich womöglich wehtun oder ein Problem haben, ohne dass man es bemerkt. Was aber fassungslos macht, ist das willkürlich anmutende Vorgehen der Beamten. Da fehlt es doch an Augenmaß!

Und haben die Beamten wirklich nichts Wichtigeres zu tun? Anstatt ihre Aufmerksamkeit darauf zu konzentrieren, den unzähligen Autofahrern, die bei Rot noch schnell über die Ampel brettern oder denen, die Geh- oder Radwege zuparken, zu Leibe zu rücken, knöpft man sich vor den Augen der Kinder deren Eltern vor - mit einem höchst fragwürdigen Vorwurf und nicht etwa nur zum Gespräch, sondern mit gezücktem Strafzettelblock samt Gerät zur sofortigen Kartenzahlung.

Irgendwie hatten wir uns das mit der Verkehrswende anders vorgestellt.

Und hier noch einige Themen, die Sie im aktuellen Pankow-Newsletter vom Tagesspiegel finden:

Neuer Rekordwert: Pankows Inzidenz überschritt die 1000

Neue Bahnhöfe, neue Produktionsstätten: Das sind die Pläne für Berlins größtes Industriegebiet

Hoher Krankenstand wegen Omikron: BVG schränkt Fahrplan ein

Drei Jahre Leerstand wegen Sanierung: Die unendliche Bau-Geschichte um die Grundschule am Weißen See geht weiter

Nach Kritik an Abbau einer Fußgängerampel: Neuer Zebrastreifen soll bald Grundschüler schützen

Fahrradstraße oder Autopiste? Bundes-Grüne kritisieren Stargarder Straße - das Bezirksamt „blockt mit allen Mitteln die Verkehrswende im Kiez“

Polizeieinsatz vor Schule: Angeblich falsch geradelt – Mütter müssen Strafe zahlen

Tempo 30: Verkehrssenatorin prüft Bundes-Initiative

Junge Frau stellt sich nach schwerem Raub in Prenzlauer Berg

Autopiste trotz Fahrradstraße: Bundes-Grüne fordern bauliche Maßnahmen in der Stargarder Straße

Geschichte des Gymnasiums: Lange Nacht in der Kissingenstraße

"Erpressungsversuch" und Intransparenz: Bezirkspolitiker erheben im Streit um den Botanischen Volkspark schwere Vorwürfe gegen Grün Berlin

