Frau Philipp, wie die Stimmung am Tag eins ohne Polizeipräsident Klaus Kandt?

Viele sind noch überrascht, einige müssen es noch verdauen. Es gibt auch Erleichterung – und dann die Frage, was jetzt kommt, in welche Richtung geht es. Viele haben seit dem vergangenen Jahr darauf gewartet, dass es ein Signal gibt. Aber dieser Paukenschlag, dieser Galopp mit Herrn Kandt, das hat auch uns völlig überrascht erwischt.

Warum, war Klaus Kandt ein schlechter Polizeipräsident?

Nein, das würde ich nicht sagen. Er ist ein Mensch, der das Beste gewollt hat, aber wollen reicht nicht aus. Das war wie in einem Ruderboot, in dem alle am Ruder sitzen wollen und der Kapitän dazu schweigt, in welche Richtung es gehen soll. Und dann vergisst, alle ins Boot zu holen. Er hat sich bemüht, wollte Transparenz und hat geglaubt, er hat es geschafft.

Es gab also zwei Kapitäne, Klaus Kandt und seine Stellvertreterin Margarete Koppers?

Ich will es an einem Beispiel erklären. Vor zwei, drei Jahren hatte mich das Vorzimmer des Präsidenten angerufen und auf einen Kaffee zum Jahresabschlussgespräch geladen. Dann bin ich hoch, empfand das als gute Geste. Doch dann stand ich beiden – Kandt und Koppers – gegenüber. Dabei hatte ich doch einen Termin mit der Behördenleitung. Mir wurde gesagt, sie seien beide die Behördenleitung.

Innensenator Geisel hat erklärt, Klaus Kandt steht für die Probleme für die Vergangenheit. Aber was ist mit Frau Koppers?

Die gehört genauso dazu. Aber Herr Kandt war der Polizeipräsident, es gibt nur einen. Sonst könnte der Innensenator jetzt auch eine Doppelspitze ausschreiben. Man muss nur schauen, wie die Aufgaben in anderen Bundesländern verteilt sind. In Berlin hat sich alles gedreht. Herr Kandt hat als Präsident die Polizei nach außen in Politik und Öffentlichkeit repräsentiert. Frau Koppers hat die Geschicke im Inneren geführt. Doch in voller Verantwortung als Spitze der 24000 Beschäftigten der Polizei steht letztlich der Präsident.

Als Herr Kandt, einst bei der GSG9, beim SEK, dann Polizeichef in Brandenburg, 2012 berufen wurde, waren ganz anderen Töne zu hören. Endlich eine harte Hand. Fünf Jahr später vermissten viele, dass er mal mit der Faust auf den Tisch haut.

Stimmt. Damals glaubte man, er ist einer, der ist von unten hochgewachsen, hat die Strukturen und Bedürfnisse der Polizei eingeatmet, der spricht die Sprache der Polizei. Wir hatten gedacht, da kommt einer von uns. Aber dann kam die Kombinationen, dass seine Mitbewerberin, die zuvor kommissarisch Präsidentin war, seine Vize wurde. Wunschdenken und Realität waren nicht kompatibel. Leider hat er dann die meisten der großen Befugnisse, also Personal und Finanzen, an sie abgegeben. Und wer das Geld hat, bestimmt die Musik.

Kerstin Philipp, 55, ist seit 2014 Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Berlin. Die GdP vertritt 14.000 von insgesamt... Foto: Promo

Was wünschen Sie sich von der neuen Polizeiführung?

Eine, die zunächst alles in Frage stellt, die genau hinschaut, nachsteuert – aber nicht 20 Baustellen gleichzeitig macht. Da wären zum Beispiel die Strukturen, ob die Zentralisierung des Verkehrsdienstes, die Entmachtung der Direktionen das richtige war. Vieles muss auf den Prüfstand ohne Ansehen der Personen. Einiges hat einen Beigeschmack, weil Posten vergeben worden sind, um bestimmte Interessen durchzusetzen. Die Stäbe...

... also die Führungseinheiten ...

sollten schmaler, die Basis gestärkt werden. Dabei sind die Stäbe aufgebläht worden. Und ich erwarte von der Führung Professionalität, eine gute Zusammenarbeit mit Personalräten und Gewerkschaften ohne persönliches Rumgejammer. Ich habe als Landesvorsitzende die Interessen meiner Mitglieder zu vertreten, da ist meine persönliche Meinung nicht ausschlaggebend. Dies erwarte ich bei professionellem Umgang miteinander auch von einer Polizeiführung, im Interesse dieser Stadt, ihren Bürgern und unserer Kolleginnen und Kollegen. Dann muss ich Kritik äußern können, ohne dass der Polizeipräsident ins Persönliche geht. Bitte kein Kindergarten mehr.

Der Innensenator will an der Führung externen Sachverstand und Berlinkompetenz. Wen wünschen Sie sich an der Spitze?

Wie der Senator eine Kombination. Einen oder eine mit Insiderwissen und eine oder einen, der nicht mit den bisherigen Querelen verbandelt ist und einen Blick von außerhalb mitbringt. Wenn beide dann gemeinsam die Sachen angehen, ist das eine gute Chance.