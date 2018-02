Bei Polizisten hört man häufig die Sorge vor einem Imageverlust bei der Polizei. Weil niemand durchgreift, weil Führung fehlt. Wollen Sie eine harte Hand?

Es gehört vieles dazu. Ich antworte mit einem Beispiel: An den Fachhochschulen der Polizei in anderen Bundesländern sitzen die Polizeischüler in Uniform. Es fängt bei kleinen Dingen an. Wir sind nicht die Heilsarmee, wie sind die Berliner Polizei. Wir sind aber auch kein Militär, sondern eine demokratische, eine Bürgerpolizei. Die Kollegen müssen wissen, in welche Richtung es geht – und es den Bürgern überzeugend rüberbringen.

Aber die Polizeiakademie muss deutlich mehr Schüler ausbilden – wegen der Personalnot. Es soll mehr Polizisten geben, Rot-Rot-Grün will aufstocken.

Ja, aber Sie haben nach unseren Wünschen gefragt. Bei der alten Struktur gab es pro Klasse Gruppenführer, die die ganze Zeit dabei waren, die eingegriffen haben, Werte vermitteln konnten, was es heißt, eine Uniform zu tragen und den Staat zu vertreten. Das innere Gefühl muss klar sein. Es gibt die Angst, dass nicht mehr so viele dieses Gefühl haben. Auch weil die Akademie inzwischen eher eine normale Berufsschule ist.

Aber Kandt und Koppers haben doch nur gemacht, was die Politik wollte, auch bei der Polizeiakademie. Trotzdem loben Sie, dass Innensenator Geißel die Reißleine gezogen hat.

Ja, wir brauchen neue Leute. Mehrere Jahre gab es in Berlin keine Einstellungen, wir haben Nachwuchs an andere Bundesländer verschenkt. Jetzt kann man neues Personal nicht einfach aus dem Boden stampfen. Das braucht Zeit. Aber der Senat ist dabei. Die Motivation ist da. Der Beförderungsstau wurde nach jahrelangem Warten aufgelöst. Die Signale des Senats sind gut, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber natürlich muss auch Rot-Rot-Grün in den nächsten Jahren nachlegen.

Zu den Dienststellen: Einbrechende Decken, mit Abwasser überschwemmte Sanitäranlagen, Rohrbrüche, braunes Wasser aus den Hähnen. Kaum zu glauben im Jahr 2018. Das klingt wie ...

... wie Mittelalter. Über Jahre wurde nicht investiert. Irgendwann funktioniert die Flickschusterei nicht mehr. Die BIM, der Immobiliendienstleister, ist dran. Nur geht es nicht in zwei, drei Tagen. Wünschenswert wäre es, wenn die Mitarbeiter darüber besser informiert und mitgenommen werden – von der Polizeiführung. Es geht um Kommunikation.

Die ging auch bei den Schießständen schief. Ein Zusammenhang zwischen Giftstoffen in der Luft und der Erkrankung von Beamten gilt noch nicht als nachgewiesen. Der Innensenator schlingert noch ...

… auch ich hätte da noch ein paar Fragen. Obwohl es noch keinen nachweisbaren Zusammenhang gibt, gibt es einen Fonds für Entschädigungen. Aber nach welche Kriterien werden die Summen festgelegt?

Kandt und Koppers wussten von den Zuständen, schritten aber nicht ein. Nun wird gegen sie ermittelt wegen Körperverletzung im Amt. Viele Beamte wundern sich, weil in der Regel bei Ermittlungsverfahren zu möglichen Straftaten im Amt automatisch Disziplinarverfahren eingeleitet werden.

Normalerweise ist das so. In diesem Fall anscheinend nicht. Wir hoffen, dass bei vergleichbaren Vorwürfen zukünftig bei meinen Kolleginnen und Kollegen zunächst auch die Unschuldsvermutung gilt.

Bei einem Disziplinarverfahren aber hätte Frau Koppers nicht Generalstaatsanwältin werden können.

Als Landesvorsitzende gebe ich Ihnen da absolut recht.

Es gab ja einen rührenden Abschiedsbrief von Kandt und Koppers.

Ja prima, die beiden sind die Guten und die anderen sind schuld. Das passt ja zu meinem Kaffeegespräch bei Herrn Kandt vor drei Jahren.

Herr Kandt wurde am Dienstag gesichtet, mit Umzugskartons in der Hand, um seine privaten Sachen abzuholen. Ein unwürdiger Abgang.

Kann man in diesem Fall sicher so sehen, neutral betrachtet ist das für jeden aber ein normaler Vorgang. Jeder der in Pension oder Rente geht, muss seine persönlichen Sachen selbst abholen. So ist das.

Noch mal zur Politik. Der Krankenstand ist hoch, Personal fehlt. Bis zum Jahr 2021 solle es wieder 18000 Polizisten auf Berlins Straßen sein, statt jetzt 16700. Die GdP lobt Rot-Rot-Grün. Wir reiben uns verwundert die Augen.

Nein, die Signale des Senats sind gut, das ist genau der richtige Weg. Mich überrascht das auch nicht, ich hätte es mir aber früher gewünscht. Rot-Rot war vor einigen Jahren schon mal in Verantwortung und trägt so einen nicht unwesentlichen Anteil an diesen Missständen. Jetzt braucht es einige Zeit, in der man sich irgendwie durchmogeln muss. Mit Blick auf Klaus Kandt denke ich, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Wenn es der Polizei und der Stadt hilft.

Das Interview führte Alexander Fröhlich

