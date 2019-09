Das politische Berlin schaut genau auf die Wahlergebnisse in Brandenburg. Die Grünen sind dort mit 10 Prozent schwächer als erwartet, die SPD hat mit 27,5 Prozent nach derzeitigen ersten Prognosen besser abgeschnitten als erwartet. Nina Stahr, Landesvorsitzende der Berliner Grünen, sagte dem Tagesspiegel: "Wir freuen uns für die SPD und freuen uns, dass sich die Befürchtung, dass die AfD stärkste Kraft wird, nicht bewahrheitet hat." Dass die Grünen in Brandenburg schlechter abgeschnitten haben, treffe sie nicht. "Das ist das beste Ergebnis, das die Brandenburger Grünen jemals hatten. Das zeigt, dass der Trend der Europawahl sich fortsetzt. Die Menschen in Brandenburg wollen eine soziale, nachhaltige und weltoffene Politik", sagte Stahr.

Zu den Gewinnern zählt in Brandenburg die AfD mit 22,5% nach den ersten Prognosen dennoch. Georg Pazderski, Berliner Landesvorsitzender, findet das Ergebnis "fantastisch" und auch in Sachsen sei es "hervorragend". "Die Wähler möchten, dass die AfD Verantwortung übernimmt. Hier ist ein Ruck durch die beiden Länder gegangen", sagte Pazderski dem Tagesspiegel. Zu dem Ergebnis der SPD in Brandenburg sagt Pazderski, die Wähler der Linken und Grünen seien "offensichtlich aufgewacht und haben die SPD unterstützt".

Berliner Linke sind sehr enttäuscht

"Ich bin sehr enttäuscht über das Wahlergebnis der Linken, da hatten wir uns mehr erhofft", sagte die Vorsitzende der Berliner Linken, Katina Schubert. Gleichzeitig sei sie froh, dass die AfD nicht auf Platz Eins gelandet sei, sondern auf die Ränge verwiesen wurde. "Erfreulich ist auch, dass eine rot-rot-grüne Koalition noch möglich ist. Da möchte ich die Brandenburger Parteien ermutigen, eine solche Konstellation auszuhandeln."

Auch Stefan Evers, Generalsekretär der Berliner CDU, zeigte sich enttäuscht: "In Brandenburg ist es der CDU nicht gelungen, mit Ihren Themen durchzudringen. Man muss den Wahlkämpfern aber für ihren leidenschaftlichen Einsatz danken - allen voran Ingo Senftleben." Das Ergebnis der SPD nennt Evers ein "achtbares". "Als deutlich stärkste Kraft wird sie hoffentlich verantwortlich handeln und Brandenburg das rot-rot-grüne Bündnis ersparen, das in Berlin für so viel Chaos sorgt."

Warum die Wahl in Brandenburg Berlin betrifft

Eine Landtagswahl hat zunächst einmal Auswirkungen auf den Landtag, der gewählt wird – vor voreiligen Rückschlüssen auf andere Bundesländer sollte man vorsichtig sein. Doch diese Wahl in Brandenburg betrifft Berlin besonders. Denn die Mark ist näher denn je. Immer mehr Berliner Familien wandern in das Nachbarflächenland ab, viele von ihnen arbeiten noch in Berlin, wählen in Brandenburg. Von der Koalition, die in Brandenburg zustande kommt, wird auch abhängen, wie planvoll das weitere Zusammenwachsen beider Bundesländer vonstatten gehen wird. Mit Spannung haben auch deshalb alle sechs im Berliner Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien den Wahltag erwartet. Linken-Vorsitzende Schubert, setzt darauf, dass es in Brandenburg für eine rot-rot-grüne Regierung reichen wird. „Das würden wir natürlich begrüßen“, sagte sie.

Seit dem Scheitern der Länderfusion 1996 gab es immer wieder Versprechen, die beiden Nachbarländer gemeinsam zu planen – als eine Hauptstadtregion. Die Möglichkeiten wären da gewesen. Ein Brandenburgischer Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD, ein Berliner Regierender Bürgermeister von der SPD, regierend mit Mitte-Links-Bündnissen. Erst vor acht Monaten haben Landesregierungen von Berlin und Brandenburg den „Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion“ geschmiedet. Inzwischen hört man von allen politischen Parteien: Die beiden Länder müssen politisch enger kooperieren. Denn dass sie in der Realität weiter zusammenwachsen, ist sicher.

Jedes Jahr ziehen mehr Berliner nach Brandenburg

Jedes Jahr ziehen mehr Berliner nach Brandenburg, 2018 waren es 15.900. Es sind vor allem Familien, die sich jenseits der Berliner Stadtgrenze niederlassen. Steigende Mieten und Grundstückspreise in der Hauptstadt machen Brandenburg immer attraktiver. Täglich pendeln 215.600 Menschen von der Mark nach Berlin. Immer mehr Brandenburger arbeiten in der Hauptstadt, behalten aber ihren Wohnsitz im Umland. Und natürlich hat diese Völkerwanderung im Kleinen Auswirkung auf die Politik. Die Themen Verkehr und Wohnen können weder Brandenburg noch Berlin getrennt voneinander betrachten.

„Brandenburg kann Lehren aus Berlin ziehen, mit Blick auf das hier regierende Bündnis von Rot-Rot-Grün“, sagt der Politikwissenschaftler Arndt Leininger vom Otto-Suhr-Institut der Freien Universität. Die Wahl sei für Berlin wichtig, „da bei Themen wie der Bildungs- oder Verkehrspolitik Koordination und Zusammenarbeit angezeigt sind“, sagt Leininger.

Bislang sei da nicht genug passiert – das kritisiert nicht nur die Opposition, sondern das hört man auch von den Grünen in Berlin. Für deren Landesvorsitzende, Nina Stahr, hängt auch der Erfolg einiger Berliner Regierungsprojekte vom Ausgang dieser Wahl ab – und ob die Grünen in dem Flächenland mitregieren können. Sie sagt: „Wir Grüne wollen die Verkehrswende, die Energiewende und die Ernährungswende. Um die in Berlin zu erreichen, brauchen wir Brandenburg.“ Und nennt als Beispiel: Erneuerbare Energien. Berlin könne sich ohne Brandenburg nicht sauber versorgen, gleichzeitig berge diese Branche ein großes Jobpotenzial für die ländlichen Regionen. Oder bei der Ernährung: „In Berliner Kitas beispielsweise hätten wir gerne ökologische, regionale Küche, dafür brauchen wir ebenfalls Brandenburg.“ Mit grüner Regierungsbeteiligung in Brandenburg, sagt Stahr, ginge das alles besser voran.

Eine Gesamtstrategie für die Region fehle

Sebastian Czaja, Generalsekretär der Berliner FDP, bemängelt die fehlende Gesamtstrategie für die Metropolregion. Man sei über gemeinsame Kabinettssitzungen nicht hinausgekommen. „Wir brauchen aber eine gemeinsame Realpolitik“, sagt Czaja. Der Berliner CDU-Vorsitzende Kai Wegner schlägt hierfür einen „Zukunftsausschuss“ vor, in dem die beiden Landesparlamente die Entwicklungen, die beide Bundesländer betreffen, zusammen planen. „Derzeit haben wir eine gemeinsame Landesplanung, die diesen Namen nicht verdient – mich wundert, dass eine rot-rot-grüne Regierung in Berlin und Rot-Rot in Brandenburg da nicht besser zusammengearbeitet haben, etwa beim Ausbau von Bahnhöfen und der Schienenanbindung“, sagt Wegner. Sein Brandenburger Amtskollege Ingo Senftleben hatte angekündigt, sollte er nach der Wahl Ministerpräsident werden, den „Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion“ aufzukündigen und neu zu verhandeln, um die Interessen der Städte und Kommunen jenseits des Berliner Umlands stärker einzubinden. Auch Georg Pazderski, Landesvorsitzender der Berliner AfD, wünsche sich eine „deutlich engere Zusammenarbeit“ beider Länder. Er habe zur Zeit der Abstimmung zur Länderfusion in Brandenburg gelebt und dafür gestimmt. Sicher sei für ihn nun aber, dass durch Erstarken der Brandenburger AfD auch Zusammenarbeit der Berliner und der Brandenburger AfD-Fraktionen enger werden wird.

Sollte es für ein rot-rot-grünes Bündnis in Brandenburg reichen - wonach es derzeit aussieht, wenn auch knapp -, könnte dieses dem Politologen Leininger zufolge noch etwas aus Berlin lernen: Streit verringert die Wählergunst. „Es ist angesichts der vielen inhaltlichen Schnittmengen einerseits überraschend, dass die Berliner Koalition so häufig miteinander streitet. Andererseits liegt auch genau hier ein Grund dafür, denn man konkurriert um ähnliche Wählerklientel“, sagt Leininger. Vor diese Problematik wäre das Mitte-Links-Dreierbündnis in der Mark dann ebenfalls gestellt.