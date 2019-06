Auch die SPD-Landesverbände Berlin und Brandenburg wurden am Sonntagvormittag offenbar vom Rücktritt ihrer Bundespartei- und Fraktions-Vorsitzenden Andrea Nahles überrascht. Zunächst waren nur wenige Reaktionen aus den Parteikreisen zu hören. Der Regierende Bürgermeister Berlins Michael Müller und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke äußerten sich zunächst nicht zu den Vorgängen im Bund.

Aus Berlins Bezirken kommen nur freundliche Worte

Andere Parteimitglieder zollten Nahles vor allem Respekt für ihre Entscheidung und bedankten sich für ihr Engagement. „Ich habe größten Respekt vor der Entscheidung von Andrea Nahles. Sie gibt der SPD die Chance neu durchzustarten. Es geht darum Anforderungen etwa der Digitalisierung und des Klimaschutzes zu verbinden mit sozialer Verantwortung. Diese Modernität kriegen wir nur mit Führungskräften hin, die nicht schon jeder eine gefühlte Ewigkeit kennt, “ teilte Swen Schulz, Mitglied des Bundestags für den Wahlkreis Spandau/Charlottenburg-Nord, mit.

Ebenfalls auf Twitter schrieb Julian Zado, der Berliner Vize-Vorsitzende aus dem Bezirk Mitte: „Wie sehr Andrea Nahles die SPD am Herzen liegt, sieht man an ihrer Mail an die Mitglieder. Bin überzeugt: Ihr ging und geht es nur um die SPD. Großer Respekt! Danke für deinen Einsatz. Hoffe, alle nehmen sich daran ein Beispiel.“ Aus Marzahn-Hellersdorf schrieb Sven Kohlmeier als Mitglied des Abgeordnetenhauses auf Twitter: „Danke an Andrea Nahles für diesen Schritt. Es ist selten in der Politik, dass jemand freiwillig geht! Lasst uns die Chance für einen echten Aufbruch mit neuen Köpfen, guter Politik und mal ein cooles Video nutzen! Let‘s keep rocking alte Tante SPD!

Brandenburg sorgt sich um seine Landtagswahl im September

Aus Brandenburg äußerte sich SPD-Generalsekretär Erik Stohn am Sonntag in einer Mitteilung: "Der Gegenwind aus dem Bund für unsere Landtagswahl muss aufhören", erklärte er. "Ich erwarte von allen Verantwortlichen in Berlin, dass sie mit mehr Respekt füreinander und Verantwortung für alle agieren und die Gremien in der nächsten Woche dazu das Notwendige einläuten." Nahles habe viel für die Erneuerung der Partei getan, dennoch überlagere die Personaldebatte die inhaltliche Arbeit. "Wir müssen Vertrauen zurückgewinnen, indem wir die Fragen unserer Zeit thematisieren und unsere Politik im Bund klar, verständlich und verbindlich formuliere."

Nahles hatte nach dem historischen Debakel der SPD bei der Europawahl am Sonntag in einem Schreiben an die SPD-Mitglieder angekündigt, ihre Ämter als Parteivorsitzende und Fraktionschefin zur Verfügung zu stellen. Sie begründete dies damit, dass sie den "notwendigen Rückhalt" in der Partei nicht mehr habe. Am 1. September wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. In der jüngsten Umfrage lag die SPD mit 19 Prozent hinter CDU und AfD, die demnach jeweils 20 Prozent erreichten.