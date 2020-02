Die überraschende Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum neuen Thüringer Ministerpräsidenten hat zu heftigen Reaktionen von Berliner Politikern geführt. Er hatte sich mit Stimmen der AfD durchgesetzt.

SPD-Fraktionschef Saleh spricht von einem „Desaster für die Demokratie in Thüringen“ . Er sei „entsetzt“, wie er am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Und weiter: „Man kann sich nicht von Nazis wählen lassen und auch nicht mit ihnen zusammenarbeiten“, betonte Saleh mit Blick auf die Allianz von CDU, FDP und AfD, die Kemmerich wählte.

„Was heute in Thüringen passiert ist, erinnert ganz stark an die schlimmsten Tage der deutschen Geschichte“, so Saleh weiter. „Wer glaubt, die Nazis kontrollieren zu können, der irrt. FDP und CDU gefährden in ihrer Machtbesessenheit die deutsche Demokratie. Das ist längst mehr als zündeln.“ FDP und CDU auf Bundesebene müssten das Vorgehen ihrer Parteifreunde in Thüringen stoppen, forderte Saleh. „Das vernünftigste wären dort Neuwahlen.“

Grünen Politiker zeigen sich entsetzt

Auch viele Grüne reagieren empört. Antje Kapek, Fraktionsvorsitzende der Berliner Grünen, schreibt auf Twitter: „Das ist ein Schock! FDP Abgeordneter Kemmerich lässt sich mit Stimmen der Höcke-AFD zum neuen Ministerpräsidenten von Thüringen wählen. Das ist eine schwarze Stunde für Thüringen und Deutschland und eine Schande für die FDP!“

Ähnlich drastische Worte kamen von den Berliner Linken. Katina Schubert, Mitglied im Abgeordnetenhaus der Linken, äußerte sich auf Twitter wie folgt: „Wer sich von #Nazis wählen lässt, soll niemals behaupten, er hätte es nicht gewollt und nichts gewusst“.

CDU-Dregger begrüßt „demokratische Entscheidung“ in Thüringen

Der Berliner CDU-Fraktionschef Burkard Dregger kann hingegen die harsche Kritik an der Wahl des FDP-Politikers zum Thüringer Ministerpräsidenten nicht nachvollziehen. „Das ist eine demokratische Entscheidung, die nicht zu kritisieren ist“, sagte Dregger am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Abwahl des linken Regierungschefs Bodo Ramelow sei zu begrüßen.

Auch Kritik am Vorgehen der CDU, die Kemmerich gemeinsam mit AfD wählte, wies Dregger zurück. Die CDU habe den aus ihrer Sicht besseren Kandidaten gewählt und sei nicht verantwortlich für das Abstimmungsverhalten anderer Parteien.

„Einen Grund für Neuwahlen sehe ich nicht“, so Dregger weiter. „Der Wähler hat entschieden, die Parteien müssen damit umgehen und haben das am Mittwoch im Landtag getan.“ Die CDU müsse nun mit der FDP über eine Regierungsbildung reden. Generell müssten dort alle Fraktionen das Gespräch suchen, weil für jeden Landtagsbeschluss Mehrheiten nötig seien.

AfD-Fraktionschef Georg Pazderski schickt Glückwünsche

Der Berliner AfD-Fraktionschef Georg Pazderski wiederum hat die Wahl von Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten begrüßt. „Glückwunsch nach Thüringen für dieses unmissverständliche Zeichen. Deutschland ist noch nicht verloren“, erklärte Pazderski am Mittwoch. „Endlich wird deutlich, dass es eine Mehrheit gegen die linksrotgrüne Vorherrschaft nicht nur auf dem Papier gibt.“ Mit der AfD sei „eine Abkehr vom Kurs der Deindustrialisierung, des Autohasses, der Klimahysterie sowie von Gender-Gaga und Antifa-Gewalt“ möglich, sagte er weiter.

Der Berliner Linke-Abgeordnete Stefan Liebich twitterte ein Foto des Handschlags zwischen Björn Höcke und Neu-Ministerpräsident Kemmerich und schrieb dazu: „Schändlich.“



Am Mittwoch hatte Thomas Kemmerich im dritten Wahlgang im Erfurter Landtag 45 Stimmen und damit eine Stimme mehr als der bisherige Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) erhalten und würde damit überraschend zu Thüringens neuen Ministerpräsidenten gewählt. Das Projekt einer rot-rot-grünen Minderheitenregierung unter Bodo Ramelow gilt damit als gescheitert. (mit dpa)