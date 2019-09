Eine Streifenwagen-Besatzung der Brandenburger Polizei hat am Mittwochnachmittag am östlichen Berliner Ring einen mutmaßlichen und flüchtigen Mörder aus Polen durch mehrere Schüsse getötet.

Die beiden Polizeibeamten stoppten am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr einen Pkw der Marke Mazda mit polnischem Kennzeichen. Dieses war nach einem Tötungsdelikt in Polen zur Fahndung ausgeschrieben. Das teilte die Brandenburger Polizei am Mittwochabend mit.

Als die Polizisten ihn stoppten, zog der Mann eine Waffe

Der Pole kam auf der B1 aus Richtung Osten und wollte auf die Autobahn Richtung Norden fahren. Noch auf der Beschleunigungsspur konnten die Beamten den Wagen stoppen.

Als sie selbst ausgestiegen waren, um den Mann zu kontrollieren, soll der Fahrer nach ersten Erkenntnissen eine Waffe auf die Polizisten gerichtet haben. Die Einsatzkräfte sollen den Mann mehrfach dazu aufgefordert haben, die Waffe wegzulegen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Dem soll der Pole nicht nachgekommen sein.

Stattdessen soll der Pole weiter mit seiner Schusswaffe "herumgefuchtelt" und auf die Beamten gezielt haben, wie ein Sprecher erklärte. Schließlich feuerten die Beamten mehrere Schüsse auf den Polen ab, wodurch dieser tödlich verletzt wurde.

Anlass war ein Tötungsdelikt im polnischen Gorzów

Anlass für den Einsatz war ein Vorfall im polnischen Gorzów einige Kilometer hinter der deutsch-polnischen Grenze. Dort ist es nach den Angaben der Brandenburger Polizei am Mittwoch zu einem „Tötungsdelikt mit Schusswaffengebrauch“ gekommen.

Wie die polnische Polizei allerdings mitteilte, soll der Mann gegen 13 Uhr mit einer Waffe eine Wäscherei in Gorzów betreten, eine 26 Jahre alte Ukrainerin erschossen haben und geflüchtet sein.

Die polnische Polizei löste nach der Tat eine Fahndung aus und informierte auch das "Gemeinsame Zentrum der Deutsch-Polnischen Polizei- und Zollzusammenarbeit" in Swiecko an der A2, wenige Kilometer südlich von Frankfurt (Oder).

Streifenwagen fing Funkfahndung ab

Das Zentrum hat dann über die Brandenburger Polizei eine Funkfahndung ausgelöst. Zufällig war ein Streifenwagen der Brandenburger Polizei ebenso wie der gesuchte Pole auf der B1 unterwegs. Die beiden Beamten erfuhren über Funk von der Fahndung und entdeckten den gesuchten Wagen.

Dann kam es zu dem tödlichen Einsatz. Die Ermittlungen der Brandenburger Polizei zur zweifelsfreien Identität des Mannes liefen am Abend noch. Es blieb also offiziell zunächst unklar, ob es sich bei dem erschossenen Polen um den von den Behörden im Nachbarland gesuchten Verdächtigen handelt.

Die polnische Nachrichtenagentur PAP zitierte jedoch am Abend einen Sprecher der Polizei in der polnischen Woiwodschaft Lebus. Demnach sei der Täter von der deutschen Polizei in der Nähe von Berlin erschossen worden.

Am Donnerstagmorgen erklärte dann ein Sprecher der Brandenburg Polizei, dass es sich mit „98-prozentiger Sicherheit“ bei dem von den Beamten getöteten Mann um den 25-jährigen Pawel R., den Täter aus Gorzów, handelt. Es stünde lediglich noch eine Bestätigung durch die polnische Polizei aus.

Die Kriminaltechniker und Ballistik-Experten des Landeskriminalamtes waren bis weit nach Mitternacht am Tatort am Berliner Ring um alle Spuren akribisch zu sichern. Der Fall soll noch am Donnerstag an die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) abgegeben werden.

Die muss dann über die weiteren Ermittlungen entscheiden und ob sie die Schüsse der Polizisten als Notwehr einstuft. Der Sprecher des Polizeipräsidiums in Potsdam sagte am Morgen: „Wir gehen von der Rechtsmäßigkeit des Einsatzes aus.“ Sollte die Staatsanwaltschaft dem Folgen, würde das Verfahren gegen die Beamten eingestellt werden.

Die beiden Polizeibeamten wurden vorerst aus dem Dienst genommen, ein sogenanntes Einsatznachsorge-Team rückte bereits am Mittwoch nach den Schüssen am Tatort an und kümmert sich seither um die psychologische Betreuung der beiden Beamten.

Im vergangenen Jahr erschossen Polizisten in Deutschland elf Menschen, wie aus Zahlen der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster hervorgeht. Für das Jahr 2017 hatte die Hochschule noch 14 Fälle von tödlichem Schusswaffengebrauch gezählt.