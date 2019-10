Keine Entwarnung bei Berlins größtem Schulproblem: Jeder achte Sekundarschüler hat auch in diesem Jahr die Schule ohne Abschluss verlassen: Ihre Misserfolgsquote stieg damit von zwölf auf 13 Prozent. Wenn man die Gemeinschaftsschüler und Gymnasiasten hinzunimmt, liegt die Quote der Zehntklässler ohne Schulabschluss bei sieben Prozent. Dies entspricht 1700 Schülern.

Die Daten der insgesamt knapp 24.000 Zehntklässler wurden am Mittwoch von der Senatsverwaltung für Bildung bekannt gegeben. Von den Gymnasiasten schafften alle 10.300 Prüflinge einen Abschluss

Ausgewertet wurden aber auch die Neuntklässlerprüfungen, bei denen es um das Bestehen der Berufsbildungsreife – dem früheren Hauptschulabschluss – geht. Hier konnte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) einen kleinen Erfolg verkünden: Die extrem schlechte Bestehensquote von nur 61 Prozent im Schuljahr 2017/18 stieg auf 73 Prozent.

"Ich danke auch den Lehrkräften, die zu diesem Erfolg wesentlich beigetragen haben", Beigetragen habe dazu die Entwicklung im Fach Mathematik, hieß es: Der Anteil der Schüler, die mindestens die Note „ausreichend“ erreichten, stieg auf 79 Prozent. Das Institut für Schulqualität attestierte dem diesjährigen Jahrgang „das höchste Niveau seit Einführung der vergleichenden Arbeiten“. Eine der möglichen Erklärung besteht darin, dass die Arbeiten „ein übersichtlicheres Layout und eine deutlichere Sprache in den Aufgabentexten“ hatten.

Die Aufgabentexte waren in den Vorjahren als zu umständlich formuliert kritisiert worden. Darunter litten besonders die Schüler, die zu Hause kein Deutsch sprechen: Ihr Anteil ist berlinweit erneut gestiegen und liegt bei den Zehntklässlern der Sekundarschulen bei 44 Prozent. Von ihnen bestanden 60 Prozent die Berufsbildungsreife: Auch Geflüchtete werden generell nach einem Jahr bereits voll berücksichtigt bei der Bewertung der Abschlussquoten, teilte die Bildungsverwaltung auf Anfrage mit. Dies gilt als problematisch, weil ein Jahr in der Regel nicht reichen kann, um Anschluss an das Lernpensum finden. Von den deutschsprachigen Schülern schafften 83 Prozent die Berufsbildungsreife.

Die hohe Armutsquote stieg noch weiter

Weiter gestiegen ist die Armutsquote: Von den Familien der Sekundar- und Gemeinschafsschüler leben 46 Prozent von Sozialtransfers (2018: 42 Prozent).

Als Konsequenz aus den hohen Quoten ohne Abschluss hat Scheeres einen neuen berufsvorbereitende Bildungsgang ins Leben gerufen: Die „Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung“ (IBA) soll dazu führen, dass die Schüler ohne Abschluss den Übergang in die Ausbildung schaffen. Dafür werden ihre „berufsfeldspezifischen und berufsfeldübergreifenden Kompetenzen“ gestärkt, wie die Bildungsverwaltung berichtet: "Schüler, denen der Übergang aus Klasse 10 in eine Berufsausbildung nicht gelang, haben demnach ein Anrecht auf einen IBA-Schulplatz.

Weitere Informationen finden sich in den Berichten des Instituts für Schulqualität:

https://www.isq-bb.de/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/Jg10_2019_Bericht.pdf

Mehr zum Thema Bildungsziel verfehlt Noch mehr Zehntklässler in Berlin ohne Abschluss

https://www.isq-bb.de/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/Jg9_2019_Bericht.pdf