Wenn an diesem Donnerstagmorgen in der Berliner Bildungsverwaltung erstmals der Corona-Krisenstab tagt, sind rund 30 Schüler der Tempelherren-Grundschule möglicherweise schon unterwegs ins Corona-geplagte Norditalien. Das zumindest zeichnete sich am Mittwoch in der Tempelhofer Schule ab.

„Es ging stundenlang hin und her, aber dann wurde doch entschieden zu fahren“, berichtete ein Elternteil dem Tagesspiegel am Mittwochabend. Betroffen seien Schüler aus vielen verschiedenen Klassen.

Die Sorgen der Familien sind sehr unterschiedlich gelagert: Während die einen überlegten, ob es sich wegen einer einwöchigen Skireise wirklich lohne, das Risiko von Erkrankung oder zumindest Quarantäne auf sich zu nehmen, haderten andere mit der gesteigerten Ansteckungsgefahr für die Lehrer und die knapp 300 Schüler, die in Berlin bleiben und anschließend wieder mit den Rückkehrern Seite an Seite im Klassenraum sitzen würden. Jene, die für die Reise votierten, argumentierten damit, dass Südtirol kein Risikogebiet sei.

Vor einer ähnlichen Situation dürften in diesen Tagen Dutzende Schulen stehen. Entsprechend zugenommen haben die verunsicherten Nachfragen - auf die noch nicht alle Schulleiter eine Antwort wissen - und auch keine einfachen Antworten bekommen, wenn sie ihre Schulräte fragen. „Die Schulräte wollen sich nicht festlegen, weil sie nicht für Stornogebühren aufkommen wollen“, mutmaßte eine betroffene Mutter.

Die Stornofrage ist ein Problem

Tatsächlich ist die Stornofrage ein Problem: Da das Auswärtige Amt keine Reisewarnung für Italien ausgesprochen hat, dürfte es schwierig bis unmöglich sein, die Kosten erstattet zu bekommen.

Aber nicht nur Klassenreisen werfen Fragen auf - auch sonst steigt der Informationsbedarf an den Schulen in Bezug auf den Coronavirus und den Infektionsschutz. Daher habe Bildungssenatorin Sandra Scheeres den genannten Krisenstab eingerichtet, teilte Staatssekretärin Beate Stoffers (beide SPD) dem Tagesspiegel am Mittwochabend auf Anfrage mit.

In den Tiroler Schnee zieht es auch Berliner Schulklassen. Foto: promo

Zudem wandte sich am Mittwochabend die Bildungsverwaltung mit einem Rundschreiben an die Außenstellen. Abteilungsleiter Christian Blume begründete dies mit "zahlreichen Anfragen aus den Schulen" und verwies die Schulleiter auf die Hotline der Senatsverwaltung für Gesundheit (täglich von 8:00 – 20:00 Uhr unter (030) 9028-2828 zu erreichen).

Die Hotline diene "der telefonischen Klärung, ob jemand als Abklärungsfall zu betrachten ist". Um einen solchen handele es sich, wenn man

innerhalb der letzten 14 Tage im Risikogebiet gewesen ist

Kontakt zu einer Person im Risikogebiet hatte

Kontakt zu einem bestätigten Fall hatte

Dies gelte „selbstverständlich“ auch für alle Beschäftigten sowie für die Schülerinnen und Schüler, so Blume weiter. Der Abteilungsleiter äußerte sich auch zum Thema Schülerfahrten. Da bleibe es bei der Empfehlung, sich an den Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes zu orientieren.

Klassenreise nach Norditalien? Nein, sagt ein Schulleiter kategorisch

Für Italien gibt es zwar keine Reisewarnung. Es gibt aber Ein- und Ausreiseverbote für mehrere Orte in der Region Lombardei und Venetien. „Für die nächsten Tage bleiben Schulen und Universitäten in den Regionen Lombardei, Venetien, Emilia Romagna, Piemont, Friaul-Julisch-Venetien und der autonomen Provinz Trient geschlossen“, fügte Blume noch hinzu.

Beim Landeselternausschuss gab es am Mittwoch nur „eine Frage allgemeiner Natur zum Thema Coronavirus“, berichtete der Vorsitzende Norman Heise auf Anfrage. Die Schulausschussvorsitzende von Tempelhof-Schöneberg, Martina Zander-Rade, sagte dem Tagesspiegel, „ich als Mutter würde mein Kind nicht mitfahren lassen“.

Mehr zum Thema Gesundheitsminister Jens Spahn „Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie“

Auf die Frage, ob er seine Schüler aktuell auf Klassenreise nach Norditalien fahren lassen würde, kam vom Leiter des Pankower Rosa-Luxemburg-Gymnasiums, Ralf Treptow, ein klares „Nein“.