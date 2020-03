"Dear caller, we are not available, please leave a message after the beep", ist das einzige, was ein Anrufer der privaten Berlin Metropolitan School am Dienstagmorgen zu hören bekommt: Berlins erste Schule, die wegen des Coronavirus ihre Schließung verkündete, schien nicht besonders auskunftsfreudig: Auch auf den Homepage war nichts über den Stillstand des Schulbetriebes zu erfahren, der für Montag und Dienstag verkündet worden war.

Ganz anders die ebenfalls geschlosssene öffentliche Emanuel-Lasker-Sekundarschule in Friedrichshain. Dort saß Schulpsychologin Diana Sankowski am Telefon und beantwortete ununterbrochen Fragen von Anrufern.

"Die meisten wollen wissen, wer getestet werden soll", berichtet Sankowski am Morgen. Dass an der Schule wegen eines infizierten Lehrers "bis auf Weiteres" kein Unterricht stattfinden soll, hatte sich weitgehend herumgesprochen. Nur "einzelne" Schüler hätten vorm Schultor gestanden und seien nach Hause geschickt worden.

80 Kinder waren auf Skireise in Südtirol

Der Informationsbedarf ist immens, weil rund 80 Schüler mit einem infizierten Lehrer auf Skireise waren. Samstagabend kamen sie zurück, am Montag waren sie in der Schule - bis auf vier Kinder, die krank waren. Ob sie ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert sind, sei noch nicht klar, berichtet Sankowski. Ebenso wenig weiß man, ob sich weitere der 80 Schüler sowie die begleitenden Erwachsenen infiziert haben - und ob sie gegebenfalls ihre Geschwister oder Eltern und Freunde angesteckt haben.

Warten auf das Votum des Gesundheitsamtes

Groß ist auch die Aufregung an der Tempelherren- und an der Mascha-Kaléko-Grundschule in Tempelhof: Von ihnen befinden sich diese Woche rund 30 Schüler und Begleiter - Lehrer und Eltern - auf Skireise. Sie sind in Südtirol - ebenso wie zuvor die Gruppen der Emauel-Lasker-Schule. Noch am Dienstagmittag soll geklärt sein, ob die Rückkehrer zu Hause erstmal in Quarantäne werden bleiben müssen: Schulleiter Frank Dieckmann wollte dies veranlassen, war aber von der Schulaufsicht gebeten worden, erstmal das Votum des Gesundheitsamtes abzuwarten. Dies sollte gegen Mittag vorliegen.

Aufgeregte Eltern in Whatsapp-Gruppen

Unter den Eltern der in Berlin gebliebenen rund 600 Kindern beider Schulen ist die Aufregung groß, obwohl das Virus für Kinder als nicht besonders gefährlich gilt: Etliche haben sich in Whatsapp-Gruppen zusammengeschlossen und fordern eine Quarantäne für die Heimkehrer, um das Ansteckungsrisiko für ihre Kinder zu reduzieren. Dem Vernehmen nach drohen einige Eltern damit, ihre Kinder von der Schule fernzuhalten, falls die Kinder aus Südtirol am Montag direkt wieder in die Schule kommen.