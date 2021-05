Der Berliner Senat wird am Dienstag weitere Öffnungsschritte beschließen. Bereits bei der Staatssekretärskonferenz am Montag gab es nach Tagesspiegel-Informationen die Einigung, schon ab Sonnabend auch die Innengastronomie wieder zu öffnen. Es muss jedoch ein schlüssiges Hygienekonzept geben, Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Damit könnten ab dem kommenden Wochenende auch die Cafés und Restaurants wieder öffnen, die ihren Gästen keine Außenbereiche anbieten können.

Trotz der Kritik aus dem Handel und von Gastronomen will der Senat an der Testpflicht in Geschäften und Gaststätten dem Vernehmen nach festhalten – drinnen und draußen. Keine Einigung gab es bislang auf ein Datum zur Öffnung der Hotels.

Als wahrscheinlich gilt allerdings, dass die Betriebe ab Ende kommender Woche wieder Gäste beherbergen dürfen, ist aus Senatskreisen zu vernehmen. Bis zu 50 Prozent der Betten sollen dann belegt werden können. Voraussetzung ist ein negatives Corona-Testergebnis. Danach sollen die Gäste auch die Restaurants der Hotels ohne weiteren Test nutzen dürfen.

Gelockert werden am Wochenende auch die Kontaktregeln. Womöglich stärker als geplant: Statt wie bisher gedacht fünf Personen aus zwei Haushalten können sich ab dem 5. Juni womöglich bis zu sechs Personen aus drei Haushalten plus Kinder unter 14, Geimpfte und Genesene treffen können. Draußen würde die Höchstgrenze dann bei zehn Personen aus drei Haushalten liegen.

Laut dem Stufenplan des Senats, der bereits auf der Sitzung vor zwei Wochen erarbeitet wurde, sollen ab dem kommenden Wochenende außerdem wieder Veranstaltungen im Freien mit bis zu 500 Personen stattfinden dürfen, ab 250 Teilnehmern soll eine Testpflicht gelten. Ein Hygienekonzept ist ebenfalls Voraussetzung. In geschlossenen Räumen sollen sich womöglich sogar 200 Menschen wieder treffen können.

Damit würde Berlin seine Regelung an Brandenburg angleichen. Das wird allerdings noch debattiert. Außerdem fällt die Personenobergrenze für Sport im Freien in Gruppen. Es gilt aber eine Testpflicht für Erwachsene. Sport in geschlossenen Räumen wird für Gruppen von maximal zehn Personen erlaubt. Fitness- und Tanzstudios dürfen ab dem Wochenende wieder öffnen.