47 gemeldete Neuinfektionen, Corona-Ampeln auf Grün, 475 aktive Fälle

In Berlin gibt es momentan 7368 bestätigte Corona-Fälle, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Montagabend mitteilte. Demnach gab es von Sonntag auf Montag 47 gemeldete Neuinfektionen . Am Sonntag wurden noch 7321 bestätigte Fälle gemeldet.



Seit Beginn der Pandemie sind 6685 Patient*innen wieder genesen und 208 Personen an Covid-19 verstorben. Demnach gibt es momentan 475 aktive Fälle. Das sind 18 aktive Fälle mehr als noch am Sonntag.

Alle drei Berliner Corona-Ampeln stehen weiterhin auf grün, wie die Gesundheitsverwaltung am Montag mitteilte. Die Reproduktionszahl "R" liegt momentan bei 1,22. Jeder Infizierte steckt also 1,22 andere Personen an. Am Sontag lag der Wert noch bei 1,1. Hier ist also ein leichter Anstieg zu verzeichnen.