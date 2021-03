Berlins Senatschef Michael Müller hat in Aussicht gestellt, von der strikten Impfreihenfolge nach Alter und Vorerkrankungen abzuweichen: Man müsse diskutieren, mobile Gruppen wie „die Studierenden oder die Auszubildenden“ schneller gegen Corona zu impfen. Der SPD-Politiker ergänzte aber: „Wir verwalten im Moment einen Mangel. Und das machen wir, so gut es geht. Wir könnten pro Tag 20.000 Impfungen vornehmen und kommen gerade auf 10.000 Impfungen.“

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) will an der Impfreihenfolge absehbar festhalten. Zwar werde „der Zeitpunkt kommen, wo wir jenseits der Prioritäten impfen können“, sagte Kalayci: „Solange der Impfstoff so reduziert ist wie jetzt, werden wir beim gezielten Impfen bleiben.“

Kalayci wies zudem - in Teilen - einen Tagesspiegel-Bericht zurück, wonach Berliner massenhaft auf Impfungen mit Astrazeneca verzichten. Es seien nur noch 28.000 Astrazeneca-Dosen frei verfügbar - und Zehntausende noch ungenutzter Fläschchen an Impfzentren, Kliniken und Praxen verteilt worden. Die Senatorin warnte sogar vor einer „Knappheit“ des britisch-schwedischen Impfstoffs.

Dass Astrazeneca ein „Akzeptanzproblem“ habe, hatte Kalayci selbst gesagt. Nach Tagesspiegel-Informationen soll das Mittel bald nur noch im Tempelhofer Impfzentrum eingesetzt werden. In Tegel soll ab der zweiten Aprilwoche wohl das Biontech-Präparat gespritzt werden, der Astrazeneca-Impfstoff geht dann vor allem an Praxen, die zunehmend das Impfen übernehmen dürften.

In Brandenburg herrscht anhaltend hohe Nachfrage nach dem umstrittenen Impfstoff. Brandenburg würde Berlins ungenutzte Dosen gern in der Mark einsetzen: „Jederzeit“, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) dem Tagesspiegel.

Mehr zum Thema Astrazeneca-Misstrauen? Hunderttausende Berliner reagieren nicht auf ihre Impf-Einladung

Inzwischen steigen die Infektionszahlen, auch in Berlin werden dabei zunehmend Corona-Fälle gemeldet, die sich mit der britischen Virusvarianten B.1.1.7 angesteckt haben. Forscher hatten gesagt, die dritte Pandemiewelle würde von solchen Mutationen dominiert.