Berlinerinnen und Berliner ohne Impfschutz müssen sich schon bald auf weitere Einschränkungen einstellen. Der Senat hat sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei einer Telefonkonferenz am Montagabend auf eine umfangreiche Ausweitung der 2G-Regel geeinigt - allerdings noch keinen Beschluss dazu gefasst.

Angesichts der Pandemieentwicklung und der erheblich gestiegenen Inzidenzzahlen bundesweit - und auch in Berlin - soll künftig der Zutritt zum Beispiel zu Restaurants, Kinos und Theatern nur noch für Geimpfte und Genesene (2G) möglich sein - nicht auch für Getestete (3G).

Die Gesundheitsverwaltung soll in Kürze eine entsprechende Vorlage erarbeiten, über die dann in den nächsten Tagen beschlossen werden könnte. Denkbar ist, dass die neue Regelung bereits nächste Woche in Kraft tritt. Forderungen, die 2G-Regel in Berlin auszuweiten, sind zuletzt lauter geworden. Am Wochenende hatten sich sowohl die SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey als auch Grünen-Fraktionsvorsitzende Bettina Jarasch dafür ausgesprochen.

Kurz vor der Telefonkonferenz des Senats äußerte sich auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) positiv über die Regelung - er halte die Einführung von 2G in Berlin für gut möglich. Die steigenden Corona-Infektionszahlen seien ein Zeichen dafür, dass die Pandemie nie aufgehört habe, sagte er am späten Nachmittag im Fernsehsender Phoenix.

Michael Müller steht Impfpflicht skeptisch gegenüber

Es sei wichtig, nun zu überlegen, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Pandemie wieder weiter einzudämmen, sagte Müller. Dazu gehöre neben der Diskussion um 2G auch die Beibehaltung der Maskenpflicht sowie mehr Impfungen und auch Booster-Impfungen.

Auch wenn schon viele Menschen geimpft seien, müsse die Impfquote höher sein. Dabei könne auch die Einführung einer 2G-Regelung helfen. "2G macht deutlich: Es wird ungemütlicher und komplizierter, nicht geimpft oder genesen zu sein", sagte er. Es sollen weiterhin niedrigschwellige Impfangebote gemacht werden, um die bisher Ungeimpften für die Impfung zu motivieren. Dass man eine neunzigprozentige Impfquote erreicht, glaubt er jedoch nicht. "10 bis 15 Prozent werden wir am Ende nicht erreichen können."

Eine Impfpflicht hält Müller für schwer umsetzbar - sowohl in der politischen Diskussion als auch in der gesellschaftlichen Akzeptanz. In vielen menschennahen Branchen sei die Impfquote bereits sehr hoch. Dass man mit einer Impfpflicht auch noch die letzten Ungeimpften erreichen kann, davon ist Müller nicht überzeugt. "In der Abwägung bin ich immer noch der Meinung: Eine Impfpflicht würde nicht viel helfen in diesen Bereichen."

Zudem äußerte sich Michael Müller zu einem möglichen Lockdown über Weihnachten. "Ich glaube nicht, dass ein weiterer Lockdown über Weihnachten akzeptiert würde."

Ordnungsämter wollen Lokale stärker kontrollieren

Aktuell haben in Berlin zum Beispiel Veranstalter oder Betreiber von Restaurants die Wahl, ob sie den Zutritt zu ihren Innenräumen nur Geimpften und Genesenen erlauben oder auch Getesteten. Im Fall von 2G gilt dann keine Maskenpflicht. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die Regelungen in Lokalen sehr unterschiedlich umgesetzt werden. Nicht alle überprüfen die Impfnachweise ihrer Gäste.

Die Bezirke Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg kündigten daher verstärkte Kontrollen an, zum Teil auch in größeren Einsätzen mit der Polizei.

2G-Regelung auch ein Thema in Brandenburg

Auch das Kabinett in Brandenburg befasst sich am Dienstag mit der einer Verschärfung der Corona-Regeln. Dabei geht es unter anderem um die Wiedereinführung der Maskenpflicht in Grundschulen, die Berlin bereits am Montag beschlossen hatte, und um die Frage regionaler Verschärfungen. Das Ziel soll sein, eine Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden und Schulen offen zu halten.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) verwies darauf, dass Regionen im Süden in die Nähe der Alarmwerte der Warnampel des Landes kommen. Landesweit sind die Warnwerte bei Krankenhauseinweisungen und Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten bisher nicht erreicht.

SPD-Fraktionschef Daniel Keller hatte eine verpflichtende 2G-Regel für Brandenburg für Bereiche außerhalb der Grundversorgung vorgeschlagen. CDU-Fraktionschef Jan Redmann warnte allerdings vor Hysterie. (Tsp, dpa)