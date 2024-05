Berliner Sonnenallee war komplett überschwemmt Die meisten Anwohner können nach Wasserrohrbruch zurück in ihre Wohnungen

Nach einem großen Wasserrohrbruch in Berlin-Neukölln konnten die meisten Anwohnerinnen und Anwohner am Dienstagnachmittag wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Das teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Gegen 15.20 Uhr habe die Feuerwehr die Einsatzstelle an das zuständige Bezirksamt abgeben können, da die „direkte Gefahrenabwehr“ beendet sei, sagte ein Sprecher.

Am frühen Dienstagmorgen war auf der Sonnenallee eine „große Wasserfontäne mit sehr hohem Druck“ aus einer Leitung mit einem Durchmesser von 40 Zentimetern getreten. In kürzester Zeit waren Straße und Gehweg unterspült und überschwemmt, die viel befahrene Straße im Berliner Süden musste abgesperrt werden.

Weiterhin nicht betreten dürfen rund 100 Bewohner ein Eckhaus an der Sonnenallee / Braunschweiger Straße, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es einsturzgefährdet ist. „Die Verantwortung liegt jetzt beim Hausbesitzer in Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt“, sagte der Feuerwehrsprecher zum weiteren Vorgehen.

Man habe entschieden, das Haus und den angrenzenden Bereich täglich von einem Statiker begutachten zu lassen. „Im Gehweg klafft ein riesiges Loch“, sagte Bezirksamtssprecher Christian Berg zur Lage vor Ort. Das werde im Laufe des Nachmittags provisorisch mit Sandsäcken und weiterem Material gefüllt, um das Haus zu stabilisieren. Zwei Personen mussten laut Bezirksamtssprecher in Notunterkünften untergebracht werden, alle anderen konnten vorübergehende woanders unterkommen.

Ein vom Wasserrohrbruch betroffener Straßenabteil an der Sonnenallee in Berlin-Neukölln.

Insgesamt musste die Feuerwehr 50 Menschen aus den von der Sperrung betroffenen Häusern begleiten, viele konnten die Gebäude auch selbstständig verlassen. Einige Bewohner wurden zeitweise in Bussen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) untergebracht.

Die Sonnenallee wurde am Nachmittag wieder stadteinwärts für den Verkehr freigegeben, stadtauswärts bleibt sie gesperrt. Wie lange die Verkehrseinschränkungen andauern, war am Dienstag noch unklar. Zuvor war es wegen des Einsatzes auch auf der viel befahrenen Karl-Marx-Straße stadteinwärts zu längeren Staus gekommen.

Wasserbetriebe: „Das Rohr hatte das Ende seiner Lebensdauer erreicht“

Der Kreuzungsbereich an der Sonnenallee / Braunschweiger Straße war bis etwa 11 Uhr komplett mit Wasser überschwemmt. Größtenteils sei dieses wieder abgelaufen, sagte der Feuerwehrsprecher am Vormittag. In den Kellern der Wohnungen waren die Einsatzkräfte am Morgen mit Abpumparbeiten beschäftigt. Das Wasserrohr konnte abgedichtet werden.

Das Rohr stammt aus dem Jahr 1908. „Es hatte das Ende seiner Lebensdauer erreicht“, sagte Astrid Hackenesch-Rump, Pressesprecherin der Berliner Wasserbetriebe, dem Tagesspiegel. Verhindern ließen sich Rohrschäden nie komplett. „Wir werden in den nächsten Tagen etwa 25 Meter Leitung auswechseln“, sagte sie. Die Feuerwehr war am Dienstag mit insgesamt 56 Kräften im Einsatz. (Tsp, dpa)