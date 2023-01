Berliner Stadtrat attackiert Integrationsbeauftragte „Wir Plattenkinder lassen uns nicht stigmatisieren“

Nach ihren umstrittenen Aussagen über die Urheber der Silvesterkrawalle in Berlin hat der stellvertretende Bürgermeister und Baustadtrat von Lichtenberg, Kevin Hönicke, die Neuköllner Integrationsbeauftragte Güner Balci scharf attackiert. „Ich gratuliere Ihnen dazu, dass sie uralte Klitsches (Nazikiez) bedienen und hier eine Stigmatisierung vorantreiben, die nicht stimmt“, erklärte der SPD-Politiker in Richtung Balci und warf dieser an anderer Stelle vor, die „Nazikeule“ zu schwingen.

