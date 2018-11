In den kommenden Nächten wird es richtig kalt in Berlin – aber in den U-Bahnhöfen der Hauptstadt dürfen Obdachlose bekanntlich nicht übernachten. Früher waren im Winter immer drei Stationen geöffnet worden, dies will die BVG wegen Sicherheitsbedenken nicht mehr. Statt wie einst vier bis sieben Personen pro Nacht hätten im vergangenen Winter regelmäßig mehrere Dutzend in den U-Bahnhöfen Südstern und Lichtenberg übernachtet, diese seien teilweise ins Gleisbett gegangen zum Urinieren. Da auch nachts manchmal Züge fahren, sei dies lebensgefährlich, begründete die BVG ihre Entscheidung.

Dafür war die BVG als unmenschlich kritisiert worden, unter anderem von der Caritas. Um nicht als kaltherzig dazustehen, hatte die BVG nach einem Gespräch mit Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) der Sozialverwaltung etwa 30 Ersatzräume angeboten, überwiegend ungenutzte Technikräume in Zwischengeschossen.

Die Verwaltung hat sich mittlerweile einen Teil der Räume angesehen, ist aber zum Bedauern der BVG noch nicht zu einer Entscheidung gekommen. „Es ist noch keine Lösung gefunden worden“, bestätigte BVG-Sprecherin Petra Reetz am Sonntag. Die BVG hatte zur Bedingung gemacht, dass der Senat die Betreuung der Personen übernimmt, Dixi-Klos aufstellen lässt und die Reinigung finanziert. Dem Vernehmen nach ist ohnehin nur ein Teil der angebotenen Räume für diesen Zweck nutzbar. Bei vielen gibt es massive Sicherheitsbedenken, da Fluchtwege fehlen. Die Feuerwehr hat bei einigen Räumen ein klares Veto eingelegt.

"Niemand wird in die kalte Nacht hinausgeschickt"

Jetzt am Wochenende war es zwar schon kalt, da die BVG in den Nächten zu Sonnabend und Sonntag aber durchfährt, stellte sich das Problem mit geschlossenen Bahnhöfen nicht. Interessant wird es ab der Nacht zu Montag, hieß es bei der BVG. Das Personal, dass nach Betriebsschluss die Stationen abschließen soll, sei informiert und habe die nötigen Telefonnummern, um Obdachlose von Kältebussen abholen zu lassen.

Falls dies aus irgendwelchen Gründen nicht klappe, werde "niemand in die kalte Nacht rausgeschickt", versicherte Reetz dem Tagesspiegel. Die BVG hat zudem in allen Bahnhöfen Plakate mit Adressen und Telefonnummern von Unterkünften aufgehängt, und zwar in sechs Sprachen. Dem Vernehmen nach bevorzugen viele Obdachlose selbst zugige Bahnhöfe, weil sie ihre Hunde mitbringen dürfen. Dies ist in den offiziellen Angeboten der Kältehilfe verboten. Bei der BVG hieß es, dass dieses Hundeverbot ja mal gelockert werden könnte.

Kältehilfe hat ihre Angebote erweitert

Das Angebot der Kältehilfe ist in diesem Jahr bereits erweitert worden. Schon ab Anfang Oktober, einen Monat eher als sonst, wurden rund 400 Notschlafplätze eingerichtet. Obwohl die Witterung zu diesem Zeitpunkt noch mild war, lag die Auslastung bei 84 Prozent. Die Zahl der Plätze soll in den kommenden Wochen noch auf mindestens 1000 steigen. Betten werden diesmal auch bis Ende April bereitgestellt – einen Monat länger als in den vergangenen Jahren. Der Bedarf ist groß: Schätzungen zufolge leben 6000 bis 10.000 Obdachlose auf Berlins Straßen. (mit dpa)

