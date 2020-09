Noch ein letztes Mal bäumt sich der Sommer dieser Tage auf, bevor bald wirklich die kalte Jahreszeit anbrechen dürfte. Zumindest, wenn alles so läuft, wie man es gewohnt ist, was in diesem Jahr ja eher ungewiss erscheint. So lässt sich noch Sonne tanken und vielleicht auf den Herbsturlaub im Süden verzichten – bei den aktuell steigenden Coronavirus-Infektionszahlen wohl die sicherste Lösung.

Wer trotzdem einmal im bequemen Hotelbett schlafen, Frühstück aufs Zimmer gebracht bekommen oder einfach mal seine Ruhe von der Flötenkarriere des Nachbarkindes haben möchte, kann das auch in Berlin tun – die von der Krise und den ausbleibenden Touristen gebeutelte Hotelbranche wird es danken. Laut dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ging die Zahl der Übernachtungen in Berlin im ersten Halbjahr um 59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück. Viele Betriebe fürchten um ihre Existenz.

Nicht zuletzt deshalb startet die Berliner Tourismus-Agentur „Visit Berlin“ ihre beliebte Hotel-Aktion „Erlebe deine Stadt“ dieses Jahr erstmals auch im Herbst – sonst fand sie immer im eher reiseunbeliebten Januar statt. Für 98 Euro können sich Berliner und Brandenburger für eine Nacht in ein Doppelzimmer im Drei- bis Viersternehotel einmieten, 118 Euro kosten die Fünfsternehotels. Mit dabei ist ein Abendessen und ein Frühstück.

Unter den teilnehmenden Hotels sind dieses Mal neben dem Ritz-Carlton im Luxussegment auch das Grand Hyatt, das Sheraton, das Bristol oder das relativ neu eröffnete Orania in Kreuzberg. Außerdem sind das Ellington Hotel, The Dude in Mitte und zwei Mercure-Hotels dabei. Laut Visit Berlin lohne sich während des kompletten Aktionszeitraums ein Blick auf die Website, da das Angebot laufend aktualisiert werde.

Der Besuchszeitraum liegt frei wählbar zwischen dem 2. Oktober und dem 2. November. Auch das ist neu: Bisher war die Aktion auf ein Wochenende begrenzt, was die Server regelmäßig zum Einsturz brachte und zur Folge hatte, dass wenige Minuten nach Buchungsstart schon ein Großteil des Kontingents vergriffen war. Buchen kann man das Angebot ab dem heutigen Dienstag, 9 Uhr unter www.visitBerlin.de/erlebe oder telefonisch unter 030 – 25002374. Tsp