Geschlossen ist der Friseursalon Kämmerei schon seit dem Beginn des harten Lockdowns am 16. Dezember vergangenen Jahres. Nun ist die Inhaberin des Ladens in der Kreuzberger Gneisenaustraße in großer Sorge, dass sie den Salon, den sie seit knapp zehn Jahren betreibt, überhaupt nicht mehr öffnen kann. Der Grund: eine Rückzahlungsforderung der Corona-Soforthilfe II.

Vergangene Woche erhielt Sara Wiechmann ein Schreiben von der Investitionsbank Berlin (IBB), in dem steht, sie müsse die im Frühjahr 2020 beantragten 14.000 Euro aus der Soforthilfe II in voller Höhe zurückzahlen. „Das ist für mich derzeit einfach unmöglich“, sagt die 38-jährige Unternehmerin, die vier Mitarbeiterinnen beschäftigt. Laufende Kosten, wie Miete und Versicherungen, muss sie weiter begleichen und seit mehr als sechs Wochen bleiben wegen des Lockdowns wieder die Einnahmen aus.

Die Begründung für die Rückzahlung laute im Schreiben wie folgt: Die Soforthilfe war für drei Monate angesetzt, doch die Kämmerei habe nach den sechs Wochen Schließung wieder Umsatz erzielt. „Ich hatte im April ein deutliches Minus, im März und im Mai haben wir ein bisschen Gewinn gemacht“, erklärt Wiechmann. Die Rede ist von einem deutlich niedrigeren Gewinn, als er vor Corona im Friseursalon erwirtschaftet wurde, denn durch die Umsetzung des Hygienekonzepts konnten viel weniger Kunden bedient werden. Trotzdem rechtfertige dieser Gewinn vom Frühjahr 2020 offenbar die Rückzahlung der kompletten Soforthilfe.

Für mehrere Gewerbe scheint genau diese Rückzahlungsprüfung existenzielle Folgen zu haben, wie die Petition „Widerspruch gegen die Rückzahlungsforderung der Corona-Soforthilfe“ auf der Plattform WeAct zeigt. Mehr als 53.000 Menschen haben innerhalb eines Monats unterzeichnet. Das Problem für die Unternehmen sei die Art der Berechnung: Ein Anspruch auf die Soforthilfe ergebe sich nur, „wenn über den gesamten Dreimonatszeitraum ein Gesamtdefizit besteht, d. h. in der Einnahmenüberschussrechnung kein positiver Betrag entsteht“. Viele Gewerbe hätten in den Wochen außerhalb der Schließung jedoch gearbeitet, weswegen kein Gesamtdefizit entstehe. In diesem Fall müsse aber der komplette Betrag zurückgezahlt werden.

Mit Crowdfunding versucht sie das Geld einzutreiben

Auch Sara Wiechmann unterzeichnete die Petition. Im März 2020 hieß es noch, dass Kleingewerbe nicht im Stich gelassen und sie „unbürokratisch“ unterstützt werden sollten, erinnert sie sich und überlegt, auf die Rückzahlungsforderung einen Widerspruch zu verfassen. Die nächste staatliche Hilfe, namentlich Überbrückungshilfe III, kann sie erst im Februar beantragen. Diese gilt für alle Unternehmen, die erst ab dem „harten Lockdown“ schließen mussten. Wenn sie die 14.000 Euro aus der Soforthilfe II komplett zurückzahlen müsse, sei der Laden bankrott. Sie startete deswegen Anfang dieser Woche eine Crowdfunding-Aktion. Nach nur einem Tag war bereits mehr als die Hälfte des Ziels von 7500 Euro erreicht.