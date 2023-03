Berliner Unternehmerin Tijen Onaran Die Chefin darf auch Lippenstift

Berlin ist, wenn du zu einer Lippenstift-Präsentation eingeladen bist und dem armenischen Premierminister in die Arme läufst. Das Foyer des „Hotel de Rome“ ist bei meiner Ankunft voller Regierungsbeamter, leicht erkennbar in seriösem Grau. Ein pinkfarbenes Schild weist nach rechts, wo zur gleichen Zeit eine Parfümerie und die Unternehmerin Tijen Onaran zum Cocktail bitten.

Gegen den Staatsempfang im anderen Stockwerk wirkt das Setting in der Hotelbar wie ein Teenie-Geburtstag. Tijen Onaran trägt ein Leo-Kleid, einen knallroten Lippenstift und ist nicht zu übersehen.

Ist es für eine weibliche Karriere hinderlich, äußerlich aufzufallen?

Für viele tauchte die 37-jährige Unternehmerin vor einiger Zeit plötzlich aus dem Nichts auf. Aber das ist bei einigen erfolgreichen Männern und kompletten DAX-Vorständen ja auch so. Nur, dass die dabei nicht so toll aussehen und man ihnen deshalb einen guten Grund für ihren Aufstieg unterstellt. Langweilig ist unverdächtig. Schönheit schafft Misstrauen. Äußerlich aufzufallen, so wurde auch Tijen Onaran oft belehrt, sei für eine weibliche Karriere hinderlich.

Die Kolumnistin Aline von Drateln schreibt in ihrer Tagesspiegel-Kolumne „Babylon Aline“ wöchentlich über Promis, um die sich Berlin und die Welt gerade drehen.

Heute führt sie ihr eigenes Unternehmen („Global Digital Women Community“), das Frauen in der Wirtschaft sichtbar machen will. Gerade in Deutschland gäbe es noch viele Vorurteile. „Egal, wie du es machst, als Frau wirst du kritisiert. In auffälliger Kleidung nimmt man uns nicht ernst. Und ungeschminkt heißt es: Mach doch mal was aus dir!“

Meine Aussage ist: Lippenstift lässt das Hirn nicht schrumpfen! Tijen Onaran, Unternehmerin

Nicht erst seit Annalena Baerbock wird deutlich, dass an Männern schlecht sitzende Anzüge und Bierbäuche toleriert werden. Während Frauen sich wegen der Farbe ihrer Schuhe rechtfertigen sollen. Dass sich jede so kleiden kann, wie sie will, ist eine von Tijen Onarans Missionen.

Als viel gebuchte Unternehmensberaterin präsentiert sie anlässlich des Weltfrauentages ihren Lippenstift „Red Tijen“. Ausgerechnet Schminke als Symbol für Gleichberechtigung klingt paradox. Eine Geschäftsidee, die auf den ersten Blick den hehren Anlass eines Weltfrauentags konterkariert: Müssen erfolgreiche Frauen auch noch unbedingt sexy sein?

„Nein“, sagt sie. Aber sie dürfen, wenn sie wollen. Die Dieters müssten lernen, dass Style und Kompetenz sich nicht ausschließen. „Meine Aussage ist: Lippenstift lässt das Hirn nicht schrumpfen!“ Plötzlich fühle ich mich wohl in dieser bunten Umgebung und hätte Lust, zum Dinner zu bleiben. Dafür bin ich aber nicht wichtig genug. Investiert wird das Menü nur in geladene Influencerinnen wie Jule Wasabi und Annabelle Mandeng, die später den „Red Tijen“ per Luftkuss an ihre Reichweite weiterreichen werden.

Tijen verabschiedet sich so nett, dass ich mich sofort mit ihr befreunden möchte. Das ist natürlich nur der Dieter in mir, der Style mit Freizeit verwechselt. Das hier ist Business. Auch, wenn es nicht so aussieht.

