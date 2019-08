Berlins Autofahrer müssen sich in den nächsten Wochen auf weitere Sperrungen auf der südlichen Stadtautobahn einstellen, ein Ende der Sanierungsarbeiten ist aber in Sicht. Nachdem inzwischen bereits acht der insgesamt zehn Zu- und Abfahrtsrampen der Bundesautobahn A113 grundsaniert wurden, erfolgt nun der letzte Abschnitt in Höhe der Anschlussstelle Adlershof. Dafür werden die beiden nördlichen Auffahrten ab kommenden Freitag, 5 Uhr bis voraussichtlich Donnerstag, den 22.08.2019, 23 Uhr, voll gesperrt.

Die Instandhaltungsmaßnahmen sind nötig, da die Betonfahrbahn eine Alkali-Kieselsäure-Reaktion, den sogenannten „Betonkrebs“, aufweist. Die Baukosten für die Sanierung der zehn Rampen werden vom Bund als Baulastträger der Bundesautobahnen übernommen und betragen ca. 2,2 Millionen Euro. (tsp)

