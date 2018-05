Die Berliner Verkehrsbetriebe haben Mercedes Benz nach einer Ausschreibung den Zuschlag für 600 Gelenke- und 340 Solobusse erteilt. Das teilten beiden Unternehmen am Dienstag mit. Der Vertrag ist aber flexibel gestaltet. Zwar werde die BVG vermutlich schon bald die ersten neuen Citaro-Busse in seine Flotte übernehmen, müsse das Kontingent aber nicht ausschöpfen, hieß es von beiden Seiten. Eine Abnahmeverpflichtung bestehe nicht. Der Grund für die Regelung: Parallel hat die BVG den Kauf von 30 Elektrobussen ausgeschrieben – und will abwarten, was dabei überhaupt möglich ist.