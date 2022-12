Berliner Violinistin Marina Bondas Mit Musik gegen den Krieg 

Für ein Foto an das vorhandene Klavier setzen will sie sich nicht. Schließlich spielt sie Geige. In die kleine Galerie in der unteren Etage der East Side Mall, in der geflüchtete ukrainische Jugendliche unter dem Namen „Art despite“ Malereien und Kunstwerke ausstellen, hat Marina Bondas ihre Violine jedoch nicht mitgenommen.

„Es gab eine Zeit, in der ich nicht mehr fähig war, Geige zu spielen“, sagt die in Kiew geborene Künstlerin. Alles an ihrem Körper habe gezittert, als sie es versuchte. Wenn Bondas Workshops für Kinder gibt, greift sie inzwischen wieder gern zur Violine. Ganz wohlvertraut, wie noch vor Monaten, vor dem russischen Angriffskrieg, ist die Berufsmusikerin mit ihrem Instrument aber noch immer nicht.

Bis Bondas vor rund 20 Jahren Mitglied in der Gruppe der 1. Violinen des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin wurde, legte sie etliche Schritte zurück. Ihr erster Acht-Stunden-Tag begann nicht etwa im Arbeitsleben, sondern direkt nach Schulschluss. Täglich habe sie geübt wie eine Besessene. Hatte sie eine Wahl? Bondas Eltern sind beide Geigenlehrer.

Anfang der Neunzigerjahre übersiedelte die Musikerfamilie nach Deutschland. Die Sowjetunion war zerfallen, ein ganzes Land orientierungslos. Den Bondas ging es zu dieser Zeit nicht schlecht. Eine positive Entwicklung in der Zukunft war jedoch nicht auszumachen.

„Meine Eltern hatten das Gefühl, dass sie weder für sich selbst noch für das Gemeinwohl des Landes etwas beitragen können“, sagt Bondas. Umzug nach Deutschland: Bochum, Bamberg, Würzburg und dann, als Bondas 20 Jahre alt ist, Berlin. Mit jedem Ortswechsel ging es einen Schritt nach vorne.

Der Krieg hat vor acht Jahren begonnen

Bei der Frage, wer sie auf ihrem Weg weitergebracht hat, muss Bondas länger nachdenken. All das sei in einem Leben zuvor passiert. Wie meint sie das? „Es gibt bestimmte Dinge im Leben, die dein Leben einfach auf den Kopf stellen, und dann ist es ein anderes Leben.“ Der Krieg sei eines dieser Dinge, und Bondas ergänzt: „Nicht der Krieg seit diesem Jahr, sondern der Krieg, der vor acht Jahren begonnen hat.“ Seit der Annexion der Krim fuhr Bondas regelmäßig in die Ukraine, um für die Menschen dort Geige zu spielen. Wenn der Krieg vorbei ist, sagt sie, will sie sich ausruhen. Dann könne sie auch über ihr früheres Leben wieder mehr philosophieren.

Als der Krieg am 24. Februar im ganzen Land ausbrach, hatte Bondas keine Chance, sich auszuruhen. Verbandsmaterial, Medikamente, Nahrungsmittel: All das musste organisiert und koordiniert werden. „Man musste lebensmüde Transportfahrer finden, da humanitäre Hilfe gezielt beschossen wurde.“ Bondas‘ Stimme bricht jetzt immer wieder, besonders als sie von den Nachrichten erzählt, die sie von einer Freundin bekam, die als Sanitäterin tätig ist.

Sie orderte bei Bondas Leichensäcke. Bondas sagte: „Lieber schicke ich dir das Geld und du kaufst das vor Ort.“ Die Sanitäterin entgegnete: „In den Mengen bekommen wir das hier nicht so schnell.“ Bondas fragte: „Wie viele Säcke?“ „Erstmal 2000, dann sehen wir weiter“, sagte die Sanitäterin. „Und dann hat sie mir erzählt, wie die Leichen zugerichtet waren – inklusive Frauen und Kinder.“

Der Ausgang des Krieges ist für Bondas klar. „Das Problem ist“, sagt Bondas, „dass es bis dahin noch viele tausende Opfer geben wird. Und nicht alle werden durch Kugeln sterben. Manche auch durch die Kälte im Winter.“ Wie wird die Ukraine eines Tages aussehen? „Das wird ein spannendes und blühendes Land sein, mit jungen Leuten, die neue Ideen haben“, sagt Bondas.

Einige der Kriegsflüchtlinge werden in ihr Land zurückkehren, um es wieder aufzubauen, ist Bondas sicher. „Die Ukraine ist ein Land, in dem die Initiative von jedem Einzelnen sehr gefragt und hochgeschätzt wird.“ Was Bondas’ Eltern nicht vergönnt war, könnte Generationen später gelingen. Marina Bondas könnte dann wieder seelenruhig zur Geige greifen.

