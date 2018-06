Begünstigt gemeinsames Arbeiten Erosions-Effekte?



Ja, sicherlich. Es kommt aber auch darauf an, wie der Arbeitsalltag gestaltet wird. Es kann sinnvoll sein, sich die Arbeit aufzuteilen. Außerdem ist es wichtig über das „Ich und Wir“-Verhältnis zu sprechen. Die Kunst dabei ist, einen gemeinsamen Nenner zu finden: Derjenige, der mehr Freiraum für sich beansprucht, muss dabei auch bereit sein, sich für die Wir-Beziehung mehr anzustrengen.

Welche zusätzlichen Probleme ergeben sich für die Paarbeziehung?

Üblicherweise trifft der Stress von außen auf die Beziehung. Der Streit mit einer Kollegin kann dann zu Hause vom Partner aufgefangen werden. Sind aber beide Partner von einer Auseinandersetzung im Betrieb gleichermaßen betroffen, hat der Stress plötzlich eine ganz andere Qualität. Schließlich sind automatisch beide emotional beteiligt, wenn es um das eigene Unternehmen geht. Schnell kommt es dann auch zu gegenseitigen Schuldzuweisungen.

Kann sich ein Paar auf das Geschäftsleben vorbereiten?

Man sollte sich unbedingt gemeinsame arbeitsfreie Zeiten nehmen. Ich rate Paaren auch dazu gerade in der Anfangszeit einer Unternehmensgründung, einen regelmäßigen Termin zu vereinbaren, an dem sie über ihre Partnerschaft reden.

Wenn die Gefühle doch mal gleich raus müssen, sollte man sich eine Strategie bereitlegen, damit man den Partner durch eine unbedachte Wortwahl nicht verletzt.

Die Kommunikation ist also entscheidend?

In den Ehevorbereitungsseminaren trainieren wir mit den Paaren, offen zu kommunizieren und Probleme zu lösen. Bei den Paaren, die daran teilgenommen haben, ist die Scheidungsrate verschwindend gering. Bei harten Gefühlen, wie Ärger, Wut oder Ekel ist die Reaktion des Partners unwichtig. Es geht darum sie rauszulassen. Aber Partnerschaften gehen nicht notwendigerweise an den harten Gefühlen kaputt, sondern an den weichen.

Aber eine konkrete Anleitung gibt es nicht?

Nein, ich sage den Paaren nicht, was sie zu tun haben. Ich rate ihnen nur, Probleme stets anständig zu lösen. Ein Paar sollte sich aber auf berufliche Konflikte vorbereiten. Die können nämlich im gemeinsamen Unternehmen womöglich noch größer sein, weil oft viel auf dem Spiel steht. Im Übrigen lassen sich Privates und Geschäft grundsätzlich nicht trennen.

Kurt Hahlweg ist Professor für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Technischen Universität Braunschweig