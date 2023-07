Alle suchen Arbeitskräfte Warum sind trotzdem fast neun Prozent arbeitslos in Berlin?

Wenn die Arbeitslosenzahlen hoch sind, stellt man sich lange Schlange vor den Arbeitsämtern vor. Aber an diesem Vormittag im Juli ist vor der Arbeitsagentur in Mitte kaum etwas los. Nur vereinzelt stehen Menschen vor dem Gebäude, telefonieren, rauchen oder schauen einfach in die Sonne. Das gleiche Bild ergibt sich vor dem Jobcenter in Tempelhof-Schöneberg.