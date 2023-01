Alte Technik, volle Psychiatrien, Ärzte vor der Rente Welche Probleme der Chef des Berliner Gesundheitsausschusses für 2023 sieht

Tausende Berliner Ärzte gehen bald in Rente, Kliniken und Heime suchen Pflegekräfte und die Psychiatrien können neue Patienten kaum noch versorgen – der Vorsitzende des Berliner Gesundheitsausschusses, Christian Gräff, erwartet für kommendes Jahr einen noch gravierenderen Personalmangel als bislang.

Berlin müsse den Kampf um die Köpfe ernster nehmen, sagte der CDU-Abgeordnete aus Biesdorf (Bezirk Marzahn-Hellersdorf). Dies zeige sich nicht erst in den überlasteten Kinderkliniken, Notaufnahmen und Rettungsdiensten.

„In Berlin sind rund 30.000 Ärzte zugelassen, ungefähr 20.000 dieser Mediziner sind tatsächlich in Krankenhäusern, Ämtern und Praxen tätig. In bestimmten Bezirken – gerade in Marzahn-Hellersdorf – werden in den nächsten Jahren die Hälfte der Hausärzte in den Ruhestand gehen“, sagte Gräff. Wer immer ab Februar den neuen Senat stelle, müsse sich dessen bewusst sein.

Auch von den circa 70.000 Pflegekräften in Krankenhäusern, Heimen und ambulanten Diensten gehen viele bald in Rente. Gesucht werden zudem medizinisch-technische Assistenten, Laboranten, Praxishelfer – und zwar in allen Bezirken. „Diese Fachkräfte zu gewinnen, also auszubilden oder nach Berlin zu holen, ist die große Aufgabe der nächsten Jahre“, sagte Gräff.

100 Prozent der Krankenbetten in den meisten Psychiatrien sind belegt.

Besonders groß ist die Not in den Psychiatrien, deren Betten sind oft zu 100 Prozent belegt. „Insbesondere in psychiatrischen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche herrschen inzwischen oft unzumutbare Zustände. Da fehlt so viel Personal, dass schon im Vorfeld alle Akteure enger zusammenarbeiten müssen“, sagte Gräff. „Eltern, Schulen, Jugendämter müssen flexibler Informationen austauschen dürfen. Und weil Diagnose und Behandlung meist in einer ambulanten Praxis stattfinden, zumindest zunächst, sollten Gesundheitsverwaltung und Kassenärztliche Vereinigung zu einem Bündnis einladen, um mit Schulen und Jugendämtern über Prävention zu sprechen.“

Eine Quote von 85 Prozent gilt im Normalfall als Grenze guter Versorgung, weil nur dann ausreichend flexibel auf Notfälle reagiert werden kann. Diese Quote war in den psychiatrischen Stationen ohnehin meist höher als in anderen Abteilungen. Doch wenn in fast allen Psychiatrie-Betten ein Patient liegt, überstrapaziert das auf Dauer auch erfahrene Fachkräfte.

Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) hatte im November gesagt, dass die Zustände im Krankenhaus des Maßregelvollzugs „nicht zumutbar“ und wegen des Personal- und Platzmangels menschenrechtlich „bedenklich“ seien. Fast wöchentlich werden Angeklagte in Berlin zu Maßregelvollzug statt regulärem Gefängnis verurteilt, oft wegen einer attestierten Sucht. Im Krankenhaus des Maßregelvollzugs sind 80 Stellen unbesetzt, 500 Beschäftigte kümmern sich um 600 zuweilen hochgefährliche Insassen.

Angesichts der desolaten Lage, vor allem in den Kinderkliniken und Notaufnahmen, kündigte Gote für 2023 einen Pflegegipfel an.

CDU-Gesundheitspolitiker Gräff macht als dritten Schwerpunkt die schwachen IT-Strukturen im Gesundheitswesen aus. „Wenn wir die Kliniken und Praxen nicht bei der nachzuholenden Digitalisierung unterstützen und zugleich vom Bürokratie-Irrsinn befreien, bricht das System zusammen“, sagte Gräff. „Schon jetzt sagen junge Mediziner nach Studium und mehrjähriger Facharztausbildung, dass sie lieber nicht im Gesundheitswesen arbeiten wollen. Und zwar auch deshalb, weil sie in den Krankenhäusern jeden Tag drei Stunden an veralteten Rechnern verbringen müssen – oder sogar vor Papierbögen.“

Bürokratische Erfordernisse sind allerdings überwiegend Bundessache, weshalb sich Gräff mehr Mut von Karl Lauterbach (SPD) wünscht: „Leider ist der Gesundheitsminister mit solchen Strukturreformen überfordert.“

In Berlin hatte Gräff kürzlich einen Gesetzentwurf vorgestellt, der wohl erst nach der Neuwahl im Abgeordnetenhaus diskutiert werden wird: Die Union möchte eine Pflegekammer gründen lassen. Für eine solche Standesorganisation plädieren neben der CDU auch die Grünen – unter einer Koalition beider Parteien könnte die Kammer also kommen. Gräff verspricht sich von einer Kammer auch, dass sie die Pflege attraktiver gestalten kann.

Kammern sind Ländersache, sie gibt es bislang für die als „freie Berufe“ bezeichneten Professionen: Ärzte, Apotheker, Notare, Anwälte, Steuerberater, Architekten. Alle aktiven Angehörigen dieser Berufe müssen der jeweiligen Kammer beitreten. Als Körperschaft öffentlichen Rechts hat sie mehr Macht als Berufsverbände auf Freiwilligenbasis. Eine Kammer erlässt Richtlinien und prüft Abläufe in der jeweiligen Branche.

Dem CDU-Gesetzentwurf zufolge sollen der Pflegekammer alle examinierten Beschäftigten der Zunft angehören, also die voll ausgebildeten Pflegekräfte.

