Berliner Azubis stellen sich vor Expertin für süße Sünden

Deine Ausbildung in einem Satz?

Ich mache eine Ausbildung zur Konditorin in der Patisserie Avnon in Charlottenburg. Wir stellen Törtchen, Torten, Teegebäck und je nach Feiertagen passende Spezialitäten her. Wir sind ein kleiner Betrieb, das heißt, ich bin in alle Arbeitsschritte – Vorbereiten, Backen, Dekorieren, Glasieren – involviert und bediene die Kunden an der Theke.

Welche Interessen sollte man für deine Ausbildung mitbringen?

Ich habe schon als Neunjährige für meine ganze Familie gebacken. Eine Begeisterung für das Kulinarische ist wichtig. Kreativität und ein Sinn für Ästhetik sind von Vorteil, genau wie Durchhaltevermögen für die Arbeit am Wochenende und an Feiertagen.

Was macht besonders Spaß, warum würdest du diesen Ausbildungsberuf weiterempfehlen?

Ich liebe die Vielseitigkeit. Wir kombinieren immer wieder Geschmäcker neu. Außerdem ist es schön, wenn andere deine Kreationen genießen. Wenn ich an der Theke arbeite, kann ich zusehen, wie es den Gästen schmeckt.

Wie lange dauert die Ausbildung und wie hoch ist die Vergütung?

Die Ausbildung dauert regulär drei Jahre. Derzeit verdient man im ersten Ausbildungsjahr mindestens 620 Euro, rund 730 Euro im zweiten und rund 840 Euro im dritten Ausbildungsjahr.

Was sollten wir sonst noch wissen?

Der Beruf bietet viele Möglichkeiten. Man kann sich auf eine bestimmte kulinarische Richtung spezialisieren oder die internationale Küche entdecken. Ich möchte nach meiner Ausbildung auf Reisen gehen, mein Handwerk an renommierten Standorten verfeinern und später meinen Meister machen.

Die Serie „Meine Lehre“ entsteht in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer Berlin und der Berliner Handwerkskammer. Die Kolumne erscheint immer dienstags.