Berliner FinTechs auf der Re:publika Mit dem Kapitalismus das Klima retten

Dass sich die Erde durch den Ausstoß von Treibhausgasen erwärmt, davor warnen Wissenschaftler:innen seit mehr als vier Jahrzehnten. Im Bankensektor hat man diese Kassandrarufe bisher geflissentlich ignoriert. Die Klimakrise sei das „new kid on the block“, der Neue im Viertel, so jedenfalls heißt es in der Ankündigung eines Podiumsgesprächs zwischen drei Berliner Fintechs, das am Montag auf der Digitalkonferenz Re:publica stattfand.