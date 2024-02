Berliner Kulturverbände fordern Moratorium für Alte Münze Offener Brief an Kai Wegner und Joe Chialo

Zwölf Kulturverbände haben den Berliner Senat in einem Offenen Brief aufgefordert, alle Entscheidungen über die weitere Vermietung des Kulturareals Alte Münze aufzuschieben. Sie befürchten, dass die landeseigene Liegenschaft „in einer intransparenten Entscheidung und unter Umgehung öffentlicher Kontrolle an eine private GmbH“ gehen könnte. Der Brief ist unter anderem an den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner und Kultursenator Joe Chialo (beide CDU) adressiert.