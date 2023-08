Tagesspiegel Plus Berlins Landesbetriebe : Bewerbern fehlt Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft

In Folge 4 unserer Serie „Wer macht die Arbeit“ blicken wir auf die Unternehmen, die dem Land Berlin gehören. Die bieten in der Regel einen sicheren Arbeitsplatz und viele Vergünstigungen. Dennoch spüren auch sie den Mangel an geeignetem Nachwuchs.