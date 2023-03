Camping so teuer wie eine Nacht im Vier-Sterne-Hotel „Caravaning ist kein Billigurlaub“

Die Vermittlungs-Plattform „PaulCamper“ funktioniert wie Airbnb, mit dem Unterschied, dass Privatanbieter auf ihr keine festen Behausungen anbieten, sondern Campingmobile. Gründer Dirk Fehse hat zum Interview in sein Büro an der Landsberger Allee geladen. In den Räumen, in denen eigentlich 50 Menschen Platz hätten, ist es still. Niemand da. Alle arbeiten von woanders. In Fehses Einzelbüro hängt an der Wand eine Fototapete, mit Baumwipfel darauf, durch die die Sonne fällt. Daneben steht ein Vintage-Sofa. Auf seinem Schreibtisch hat Fehse zwei Miniatur-Autos: Eins ist ein Wohnmobil und das andere der legendäre VW T2.

Herr Fehse, auf der Internetseite von „PaulCamper“ werden Camper und Wohnmobile zwischen 30 und 200 Euro pro Nacht angeboten. Sind Sie überrascht, dass Menschen bereits sind, für eine Nacht im Auto so viel zu bezahlen wie für eine im Vier-Sterne-Hotel?

Nein, denn Caravaning ist kein Billigurlaub. War es auch nie. Außerdem bekommt man für sein Geld ja auch ein komplettes Haus auf Rädern. Eines, mit dem man überall hinfahren kann. Das ist doch viel mehr wert als ein schnödes Zimmer in einem Hotel.

Aber wenn ich mir bei Ihnen einen California Beach von VW für 104 Euro die Nacht für drei Wochen ausleihe, kostet das insgesamt fast 2500 Euro. Da lohnt es sich schon fast, einen gebrauchten Bus zu kaufen.

Die Preise für gebrauchte Camper sind in den letzten Jahren extrem gestiegen. Die romantische Vorstellung, dass man bei einem Bauern im nächstgelegenen Dorf einen VW T4 für 3000 Euro bekommt, ist unrealistisch geworden. Zudem braucht man die Skills, um ihn dann umzubauen und einen Stellplatz. Hinzu kommen die laufenden Kosten, Versicherung und Reparaturen.

Zur Person: Dirk Fehse © Konrad Stöhr Dirk Fehse, 41, ist in Herzberg/Elster, im Südwesten von Brandenburg aufgewachsen. Mit 16 machte er eine Lehre zum Bankkaufmann in Cottbus und studierte danach BWL an der HTW in Berlin. Nach seinem Studium arbeitete Fehse bei der Wirtschaftsprüfung PWC, bis er 2013 die Plattform „PaulCamper“ gründete.



Sie haben „PaulCamper“ 2013 gegründet. Wie kam es dazu?

Als Student war ich während der Semesterferien in Australien mit einem Campervan unterwegs. Die kann man da ganz einfach mieten. Es gibt dafür etliche Anbieter. Diese Form des Reisens hat mir unglaublich gut gefallen. Deshalb habe ich mir in Deutschland dann selbst einen Transporter gekauft – und ihn Paul getauft. Der hat damals ungefähr 9000 Euro gekostet. Das war eigentlich viel zu teuer für mich als Student. Außerdem musste ich ihn noch komplett umbauen, damit er ein Camper wird. Um etwas Geld wieder hereinzukommen, habe ich damit begonnen, ihn auf Ebay-Kleinanzeigen zu vermieten.

15 Prozent Provision erhält Paul-Camper von den Vermietern

War Paul gefragt?

Ich konnte es kaum fassen, er war sofort für das ganze Jahr ausgebucht. Mir ist klar geworden, dass das eine Marktlücke ist. Es gab zwar kommerzielle Wohnmobilvermietungen, aber, die sind oft sehr teuer und intransparent. 2012 habe ich dann meinen Job – bei der Wirtschaftsprüfung PWC – gekündigt und einen Gewerbeschein beantragt.

Wo hatten Sie Ihre ersten Vermieter her? Sie konnten ja nicht nur Ihren eignen Camper vermieten.

Es gab noch ein paar andere, die genau wie ich ihre Camper auf Ebay-Kleinanzeigen anboten. Ich habe sie angeschrieben und gefragt, ob sie nicht bei mir mitmachen wollen.

Und das wollten sie? Immerhin konnten die Vermieter auf Ebay-Kleinanzeigen das ganze Geld behalten. Auf PaulCamper mussten sie Ihnen dann ja eine Provision zahlen.

Ja, gestartet bin ich mit meinem Camper Paul und hatte zum Ende des ersten Jahres 45 Angebote auf meiner Website. Die Provision war anfangs sehr gering und lag bei gerade mal zehn Prozent. Mittlerweile bekommen wir 15 Prozent von den Vermietern und fünf Prozent von den Mietern. Außerdem waren und sind die Vermieter durch uns natürlich abgesichert: PaulCamper wickelt die Zahlungen ab, sorgt für die Vermarktung der Wohnmobile und stellt die Versicherung.

Wir haben schon Vermieter, die fünf oder mehr Autos bei uns inserieren. Aber das ist kein Problem, solange sie für das stehen, was sie versprechen. Dirk Fehse

Wie läuft das mit der Versicherung genau?

Wir haben in Kooperation mit Allianz ein Produkt gebaut, das aus einem KFZ-Schutzbrief, einer KFZ-Haftpflicht-, einer Vollkasko-, sowie einer Innenraumversicherung besteht. Mieter buchen es für den Zeitraum der Verleihe automatisch mit. In den Preisen, die man auf unserer Homepage sieht, ist es immer schon inkludiert. Mieter und Vermieter sind also dauerhaft abgesichert.

Während der Pandemie gab es einen regelrechten Camping-Boom. Allein im letzten Jahr zählten die Campingplätze in Deutschland mehr als 40 Millionen Übernachtungen. Ein neuer Rekord. Da haben Sie doch bestimmt auch profitiert, oder?

Das würde man denken, aber wir haben sehr durchwachsene Jahre hinter uns. Vor Corona haben wir uns jedes Jahr nahezu in Angebot und Nachfrage verdoppelt. Im März 2020 ist das Geschäft dann komplett eingebrochen. Es wusste ja niemand, wann wieder gereist werden darf.

2021 waren wir hoffnungsvoll, weil wir dachten: Wenn nichts geht, dann darf man bestimmt wenigstens mit dem Wohnmobil in der Natur sein. Doch dann kam der Lockdown über Ostern. Wieder brachen die Buchungen ein oder wurden storniert. Alles in allem sind wir zwar während der Pandemie weiter gewachsen, aber nicht mehr so stark wie davor.

Mittlerweile werden auf Ihrer Plattform 12.500 Fahrzeuge in vier Ländern angeboten. Auf Airbnb fingen Vermieter irgendwann an, sich zu professionalisieren. Unterkünfte wurden angeschafft, um sie über die Plattform zu vermieten. Die Ursprungs-Idee, nämlich, dass man für ein paar Tage in der Umgebung wohnt, in der sonst jemand anderes lebt, ging damit kaputt. Gibt es auf PaulCamper das gleiche Problem?

Wir haben schon Vermieter, die fünf oder mehr Autos bei uns inserieren. Aber das ist kein Problem, solange sie für das stehen, was wir und sie versprechen. Wenn ich mich in meinem Campingmobil wohlfühle, ist doch egal, ob der Anbieter da fünf Wochen im Jahr selbst Urlaub drin macht oder nicht.

