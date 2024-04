„Das ist ein Schock für den Bezirk“ Schließung Galeria-Kaufhaus am Tempelhofer Damm

Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann (Grüne) will sich für die Erhaltung des Galeria-Kaufhauses in Tempelhof einsetzen. Am Samstag wurde bekannt, dass das Warenhaus am Tempelhofer Damm im Zuge umfangreicher Sparmaßnahmen Ende August schließen muss. Auch Filialen in Spandau und im Ring-Center an der Grenze von Friedrichshain und Lichtenberg müssen geschlossen werden.

Bezirke-Newsletter: Tempelhof-Schöneberg Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Oltmann sagte dem Tagesspiegel, die Schließung sei „ein Schock“ für Tempelhof. Im Bezirksamt sei man „nachhaltig enttäuscht von der Signa-Gruppe“, zu der Galeria Karstadt Kaufhof gehört. Eigentlich hatte sich das Land Berlin mit einem Letter of Intent (LoI) mit der Signa-Gruppe darauf geeinigt, Investitionen zu tätigen, um das Kaufhaus zu erhalten, anstatt es zu schließen. „Es hätte frühzeitig in Personal und in die Ausstattung investiert werden müssen“, meint Oltmann. Da dies nicht geschehen sei, müsse Karstadt nun schließen.

Tempelhof hat ein hohes Stammkunden-Potenzial. Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann zum Galeria-Kaufhaus in Tempelhof

Zusammen mit der Filialleitung wolle der Bezirk vor dem Gläubigerausschuss, die das Insolvenzverfahren regeln, Argumente für die Erhaltung des Standorts vorbringen. „Tempelhof hat ein hohes Stammkunden-Potenzial“, sagte Oltmann. Um den Standort Tempelhof zu erhalten, müsste das Einkaufs-Erlebnis modernisiert und angenehmer gestaltet werden. Dazu gehört zum Beispiel die Wiedereröffnung des geschlossenen Restaurants. Im Bezirk gibt es zudem schon länger Pläne, die kostenlose Mieter:innen-Beratung des Bezirks in der Karstadt-Filiale anzubieten.

Sozialstadtrat Matthias Steuckardt (CDU) äußerte sich dem rbb gegenüber ähnlich wie Bezirksbürgermeister Oltmann. Es müsse "jede Chance genutzt und jede Möglichkeit ergriffen werden, um Karstadt als stabilisierenden Ort in Tempelhof zu erhalten", postete er auf Instagram.

Dass der Bezirk tatsächlich erreicht, die Schließung zu stoppen, ist allerdings unwahrscheinlich. Bei den vorherigen Insolvenzen wurden die Schließungszeiten zwar nachträglich geändert, geschlossen werden mussten die Filialen am Ende aber immer.

Das Galeria-Kaufhaus gehört zu den ältesten Warenhäusern der Stadt. In Tempelhof endet mit der Schließung eine Ära, die vor über 100 Jahren mit der tragischen Geschichte des jüdischen Kaufmanns Edmund Elend begann.