„Die Mieten werden weiter steigen“ Zinskosten legen den Wohnungsmarkt lahm

Herr Becker, werden trotz hoher Kosten und steigender Zinsen noch Wohnungen gebaut?

Wenig. Die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften schreiben seit November/ Dezember nicht mehr aus. Es wird also kein Neubauvorhaben in Angriff genommen. Viele Baufirmen sind deshalb in Sorge, dass ihnen die Arbeit ausgeht.

Was sind die Ursachen?

Die dramatischen Zinserhöhungen. Wenn die Zinsen von ein Prozent auf vier Prozent steigen, dann ist das ein Zuwachs um 400 Prozent. Der Anstieg der Baukosten um 25 Prozent ist demgegenüber vernachlässigbar. Und die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften können auch deshalb nichts machen, weil der Senat trotz komplett veränderter Marktbedingungen stabile Mieten beschlossen hat. Die Zinsen haben den Eigentumswohnungsmarkt vorerst komplett zum Einschlafen gebracht, typisch Deutsch.

Stabile Mieten sind doch gut.

Ja, wenn sie kostendeckend sind und Neubau nicht blockieren. Die Durchschnittsmiete in den öffentlichen Wohnungsbeständen und bei den Genossenschaften beträgt 6,85 Euro. Für diese Miete kann kein Neubau erstellt werden. In Berlin braucht man zwölf Euro für den Quadratmeter. Früher haben wir gesagt, zehn Euro, doch mit dem Anstieg der Kosten landen wir inzwischen bei zwölf bis 14 Euro kalt für den Quadratmeter, wenn das Grundstück einigermaßen günstig zu erwerben ist.

Marcus Becker war viele Jahre Präsident des Bauindustrieverbands Berlin-Brandenburg. © Tsp/Kitty Kleist-Heinrich

Es sei denn, die Baukosten werden subventioniert – vom Staat oder von anderen Mietern.

Wenn ich aufgrund politischer Vorgaben 30 Prozent der Wohnungen für 6,50 Euro vermieten muss, dann wird jeder Investor die restlichen 70 Prozent für 18 Euro auf den Markt bringen. Dadurch verschwindet das mittlere Marktsegment, wir werden somit auf dem Berliner Markt keine neu gebauten Wohnungen für zwölf Euro vermieten können. Müssen Kita- und Schulplatzablöse weiterhin gezahlt werden, wird es noch teurer. Und wenn die Politik den Mietern Versprechungen bezüglich der Zahlung der Betriebskosten macht, ist das auch nicht hilfreich.

Was für Versprechungen?

Der Senat hat beschlossen, dass die Mieter in den öffentlichen Wohnungsbeständen, die ihre Betriebskosten nicht zahlen können, nicht gekündigt werden dürfen. Eine schöne Idee mit verheerenden Folgen für die Liquidität der Wohnungsbaugesellschaften: Viele Mieter zahlen die Betriebskosten nicht mehr und die wirtschaftliche Lage der Wohnungsbaugesellschaften verschlechtert sich zusätzlich. Neubauvorhaben der öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften werden langfristig nur finanzierbar sein, wenn die Kaltmiete signifikant erhöht werden darf.

Wie viele Wohnungen werden 2023 in Berlin fertig?

Vermutlich weniger als 2022. Anstelle von geplanten 20.000 Wohnungen waren es im letzten Jahr 16.500, gleichzeitig hatten wir aber auch 65.000 mehr Einwohner in Berlin. Der Druck auf dem Berliner Wohnungsmarkt wird durch die sehr hohe Zuwanderung extrem erhöht. Solang der Wohnraum in Berlin ein knappes Gut ist, werden die Mieten weiter steigen.

Das Bündnis für bezahlbares Wohnen, an dem Sie beteiligt sind, bringt also nichts?

Mein Eindruck ist schon, dass es Frau Giffey und Herr Geisel ernster meinen als ihre Vorgänger und ihre aktuellen Koalitionspartner, aber es sitzen zu viele Leute am Tisch. Wenn etwa 35 Stakeholder teilnehmen und mit ihren Interessen berücksichtigt werden wollen, dann kann nicht viel dabei rauskommen. Ein Riesenpapier, in dem wenig konkrete Maßnahmen vereinbart sind. Und am Ende unterschreibt der Mieterverein, der am meisten Alarm gemacht hat, nicht einmal das Papier. Außer Spesen nichts gewesen. Es ist trotzdem wichtig, die entscheidenden Protagonisten des Wohnungsmarktes in dieser kritischen Situation zusammenzubringen.

Wie gravierend sind noch die Materialengpässe und der Fachkräftemangel auf dem Bau?

Diese Argumente werden politisch oft verwendet, um zu begründen, warum die Bauwirtschaft die Wohnungsbauziele nicht erreicht. Für mich sind beide Argumente aktuell Nebelkerzen, die von den wahren Problemen ablenken. Durch Lieferengpässe wird ein Wohnungsbauvorhaben allenfalls ein paar Wochen später fertig. Die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften können aufgrund extrem gestiegener Finanzierungskosten, bei gleichzeitigem Einfrieren der Kaltmiete, wirtschaftlich keinen Neubau mehr realisieren. Nicht vergessen dürfen wir die Enteignungsdebatte in Berlin. Dadurch machen Investoren oder Pensionsfonds in Berlin erstmal gar nichts.

Der Bauunternehmer Marcus Becker, 1966 in Berlin geboren, ist seit 2000 Geschäftsführer des Bauunternehmens Kondor Wessels. Er engagiert sich im Bauindustrieverband Berlin-Brandenburg, war unter anderem für viele Jahre ehrenamtlicher Präsident. Becker sitzt an runden Tischen, mit denen auf Bundes- und Landesebene die Politik einen Weg sucht zu mehr bezahlbaren Wohnungen.

60 Prozent haben beim Bürgerentscheid für die Enteignung von Wohnungskonzernen gestimmt.

Ich bin im Osten des Landes groß geworden und hätte niemals gedacht, dass ich mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung über Enteignungen diskutieren muss. Das ist traurig und es bedarf hier einer umfassenden Aufklärung.

Was könnte kurzfristig den Wohnungsmarkt in Schwung bringen?

Die Wohnungsbaugesellschaften brauchen dringend Geld. Ob man Zinskosten oder Baukosten subventioniert – es wird nicht ohne öffentliche Mittel gehen. Und eine Begrenzung der Mieten unterhalb von sieben Euro für den Quadratmeter ist Unsinn, weil das an der Realität vorbeigeht. Auch mit politischer Gewalt lässt sich kein Bulle melken.

In der Senatskoalition gibt es unterschiedliche Prioritäten: Neubauten auch auf der grünen Wiese ober eher Bestandsverdichtung unter anderem durch Aufstockungen und Dachgeschossausbau. Was macht mehr Sinn?

Mit Aufstockungen baut man den teuersten Wohnraum, den es gibt. Wenn ich das Dachgeschoss kostendeckend vermieten will, dann bin ich eher bei 25 als bei zwölf Euro. Damit lösen wir das aktuelle Wohnungsproblem in Berlin nicht.

Haben Sie gar nichts Positives aus der Bauwirtschaft zu berichten?

Doch, die Bauwirtschaft wird sich vor dem Hintergrund der gestiegenen Energiepreise nachhaltig verändern. Der Wohnungsbau muss annähernd energieautark werden. Die gute Nachricht für Investoren ist, dass die Baupreise bei sinkender Nachfrage aus meiner Sicht nicht weiter steigen werden. Fraglich ist, wie sich die Zinsen entwickeln werden. In jeder Krise liegt also auch eine Chance.

