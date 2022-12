Dienstleister für Hotels „Wir helfen unseren Partnern, rabattierte Leistungen zu verstecken“

Herr Böckenhüser, Travelcircus verkauft Pakete für Kurzurlaube, die aus dem Besuch eines Events und einem Hotelaufenthalt bestehen. Warum sollte ich das bei Ihnen kaufen, statt einfach beides eigenständig zu buchen?

Bei uns wird das für Sie viel günstiger. Unsere Preise kommen nämlich wie folgt zustande: Viele Hotels sind nur zu 60 Prozent ausgelastet. Die ungenutzten Zimmer wollen die Betreiber aber trotzdem vermarkten, ohne nach außen eine große Rabatt Aktion kommunizieren zu müssen. Gleiches gilt für viele Events. Hier kommen wir ins Spiel: Wir kombinieren die reduzierten Hotelzimmer-Preise mit den reduzierten Eventtickets und bieten unseren Kunden ein Paket an, in dem nicht mehr nachvollziehbar ist, wie viel das Hotel und wie viel das Event kostet. Durch diese Paketierung helfen wir unseren Partnern ihre rabattierten Leistungen zu verstecken und ermöglichen den Kunden einzigarte und günstige Angebote.

Wie viel günstiger denn?

Das ist unterschiedlich, aber wir bieten Rabatte bis zu 50 Prozent an. Es kann also schon mal vorkommen, dass Sie über uns ein Hotelzimmer, das regulär 300 Euro kostet, für 150 Euro bekommen.

Zur Person: Bastian Böckenhüser, 37, ist CEO und Gründer von Travelcircus. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet, sitzt in Berlin-Reinickendorf hat insgesamt 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Klingt ja, als würden alle profitieren: Die Hotelbetreiber bekommen ihre Zimmer voll, die Kunden eine günstige Übernachtungsmöglichkeit und die Eventveranstalter volle Hallen. Kaufen Sie denn alle Tickets und Hotelzimmer schon vorab ein oder erst, nachdem die Kunden sie gebucht haben?

Ja, das ist ein sehr erfolgreiches Konzept. Wir haben im vergangenen Jahr mehr als 100.000 solcher Pakete verkauft. Wir erhalten von den Hotels und Eventagenturen Kaufoptionen. Das heißt: Wir zahlen erst, wenn der Kunde gebucht hat.

Und was für Events bieten Sie in den Paketen an?

Unter anderem Veranstaltungen im Friedrichstadt-Palast und im Theater des Westens. Wir sind außerdem die offiziellen Pakettierer vom Lollapalooza nächsten Sommer in Berlin und von Depeche Mode.

Buchen Ihre Pakete dann eher ältere Menschen?

Der Großteil unserer Kunden (28 Prozent) ist zwischen 25 und 35 Jahren alt. Danach folgt die Altersgruppe der 35- bis 44-Jährigen (22 Prozent) und danach die 18- bis 25-Jährigen. 65 Prozent unserer Buchenden sind weiblich.

Wie erreichen Sie die Jungen?

Wir setzen auf Werbung in den sozialen Netzwerken. Besonders auf Instagram und Facebook. Das ist praktisch, weil wir da die Menschen sehr gezielt erreichen. Wir wissen zum Beispiel, dass unsere Kunden für Wochenendtrips nicht länger als vier Stunden fahren. Mit der Erkenntnis können wir Instagram-Nutzern aus Berlin dann Reisen für Wochenenden im Harz, in Hamburg oder an der Ostsee empfehlen. Mit Trips nach Bayern brauchen wir ihnen eher nicht zu kommen.

Organisieren Sie auch die An- und Abreise?

Nein, 70 Prozent reisen sowieso mit dem eigenen Auto an und außerdem möchten wir nicht mit den schlechten Erfahrungen assoziiert werden, die unsere Kunden mit Verspätungen und ausgefallenen Zügen auf dem Weg zu uns machen.

