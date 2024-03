Wohnen, wo man arbeitet Berliner Estrel Hotel bietet Wohngemeinschaften für Mitarbeitende

Kräuter stehen aufgereiht auf einem Regal, auf der Fensterbank ein Weihnachtsstern. Es riecht, als hätte jemand am Vortag etwas Deftiges gekocht. Die Küche einer eher ordentlichen WG, in der der 27-jährige Denys Smolii hier lebt. Er ist Rezeptionist im Estrel Hotel. Aus den Fenstern blickt man auf den Landwehrkanal.

Das Ungewöhnliche an dieser Wohnung in Neukölln: Der Vermieter ist der Arbeitgeber von Denys Smolii. Die Wohnung ist eine von drei Mitarbeitenden-WGs, die das Estrel Berlin seit 2018 in der gleichen Straße wie das Hotel besitzt. Für Mitarbeitende mit Familie hat es außerdem seit vergangenem Jahr Wohnungen am Richardplatz.

Von dem Altbau läuft man in fünf Minuten zum Estrel, einmal die Straße runter. Das Haus gehört dem Unternehmen. Grund für die Einrichtung der Mitarbeitenden-WGs waren schon 2018 zwei Probleme, die sich heute verschärft haben: Fachkräftemangel und ein angespannter Wohnungsmarkt, sagt die Personalmanagerin Lara von Plettenberg: „Fachkräfte werden immer rarer, viele unserer Bewerber wohnen nicht in Berlin.“

Thema im Bewerbungsgespräch

Dass es schwer ist, in Berlin eine Wohnung oder ein WG-Zimmer zu finden, weiß jeder. Zumal, wenn man neu in der Stadt ist. Da wird die Option auf eine Unterkunft über den Arbeitgeber zu einem wichtigen Faktor im Personalmarketing, sagt von Plettenberg: „Zum Teil werden wir schon im Bewerbungsgespräch auf die Zimmer angesprochen.“

Die 13 Zimmer sind möbliert.

In den 13 schlicht, aber wohnlich möblierten Zimmern wohnen vor allem Auszubildende. Rund 70 hat das Estrel aktuell, 25 bis 30 sollen wieder im August starten. Dementsprechend gibt es eine Warteliste, bei der die Reihenfolge darüber entscheidet, wann und ob man ein Zimmer bekommt. Die Mietverträge gehen sechs Monate. „Das Zimmer soll für den Start sein“, sagt von Plettenberg. Man solle sich nach etwas anderem umschauen, meistens fänden die Menschen rechtzeitig etwas. Wenn nicht, kann man verlängern.

Verband der deutschen Wohnungswirtschaft legt neue Studie vor Der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen beobachtet seit Jahren, dass das Konzept der „Werkswohnung“, wie man sie früher nannte, eine Renaissance erlebt. Am Montag stellt er seine vierte Studie zu dem Thema „Mitarbeiter wohnen: Bezahlbares Wohnen wird zum Standortfaktor“ vor, mit Best Practices aus ganz Deutschland. Auch die landeseigene Berlinovo ist darunter.

Bei Smolii war die Wohnungssuche besonders schwer. Der Ukrainer kam 2021 für seine Ausbildung zum Hotelfachmann im Estrel nach Berlin. Erst jetzt, nach über zwei Jahren, zieht er aus der Mitarbeitenden-WG in eine eigene Wohnung im Osten der Stadt. Gerade packt er Umzugskisten.

Im Gespräch, der Pressesprecher des Estrels sitzt daneben, zeigt er sich zufrieden mit seiner Zeit hier: „Zum Start war das super praktisch. Ich hab einen kurzen Weg zur Arbeit und meine Ruhe. Ist was kaputt, kann ich Bescheid sagen und die Haustechniker reparieren es.“

Denys Smolii hat zwei Jahre in der Mitarbeitenden-WG gelebt. © Cristina Plett

Wie ist es, mit den Kolleg:innen zusammenzuwohnen? „Man muss Glück haben. Die Menschen sind unterschiedlich“, sagt er diplomatisch. Seine aktuellen zwei Mitbewohner, ein Koch-Azubi und ein Restaurantfachmann, sehe er wegen der unterschiedlichen Arbeitszeiten nicht viel. Nach einem wilden Partyhaus klingt das nicht, dafür sieht es zu ordentlich aus. Mit einigen seiner ehemaligen Mitbewohnenden sei er gut befreundet. Scheint eine WG wie jede andere zu sein.

Wir mussten letztes Jahr einem qualifizierten Kollegen absagen, der mit seiner Familie aus Süddeutschland nach Berlin ziehen wollte, weil er keinen Wohnraum gefunden hat. Lara von Plettenberg, Personalmanagerin Estrel

Die Zimmer kosten zwischen 300 und 470 Euro, sie sind zwischen elf und 19 Quadratmeter groß. Deutlich unter dem aktuellen Durchschnitt von 640 Euro für ein WG-Zimmer. „Wir machen damit kein Geld, wir zahlen eher drauf, aber das ist es definitiv wert, dass wir dadurch Personal bekommen“, sagt von Plettenberg.

Berlins höchstes Wohnhaus

Der Bedarf an neuen Mitarbeitenden für das Estrel wird wachsen: Der Estrel Tower befindet sich noch im Bau, aber ragt schon in die Höhe. 525 Hotelzimmer und Veranstaltungsflächen auf 45 Stockwerken sollen im dann höchsten Hochhaus Berlins entstehen. Sonst droht Folgendes: „Wir mussten letztes Jahr einem qualifizierten Kollegen absagen, der mit seiner Familie aus Süddeutschland nach Berlin ziehen wollte, weil er keinen Wohnraum gefunden hat“, erzählt Plettenberg.

Deswegen hat Estrel-Eigentümer Ekkehard Streletzki ein Wohnhaus am Richardplatz gekauft. Dort sind seit vergangenem Sommer drei Wohnungen an Estrel-Mitarbeitende mit Familie vermietet, unbefristet, mehr sollen dazukommen: „Da werden Stück für Stück mehr Wohnungen renoviert“, sagt Plettenberg. Wer in dem Haus vorher gewohnt hat, weiß sie nicht, es soll viel Leerstand gegeben haben.

Angesichts des angespannten Wohnungsmarkts bekommt das altmodisch klingende Konzept der Beschäftigtenwohnung Aufwind: Der Senat plant Beschäftigtenwohnungen für die eigenen Mitarbeitenden. In Spandau plant ein Unternehmen in Genossenschaftsform 111 Mitarbeitendenwohnungen für mittelständische Unternehmen.

Die landeseigene Berlinovo will in den kommenden Jahren 2200 Werkswohnungen errichten, zusätzlich zu den 4500, die es schon managt. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, deren Wohnungen für Bundesbedienstete vorgesehen sind, plant, bis 2028 876 Wohnungen fertigzustellen. Laut einem Sprecher bewerben sich auf ein Angebot 15 bis 25 berechtigte Personen.

Denys Smolii freut sich auf seine eigene Wohnung. Einen Nachteil hatte der kurze Arbeitsweg nämlich: „Wenn ich einen längeren Weg zur Arbeit habe, werde ich vielleicht mehr von Berlin sehen als jetzt.“